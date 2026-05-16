Для чего нужна кнопка с символом авто и изогнутой стрелкой: об этом знают не все водители

Этой функцией стоит пользоваться далеко не всегда.

Во многих автомобилях можно заметить кнопку с изображением автомобиля и и изогнутой стрелки. Чаще всего она расположена рядом с регуляторами кондиционера. В Southern Living рассказали, для чего нужна эта кнопка.

Отмечается, что эта кнопка отвечает за функцию рециркуляции воздуха. Она используется для поддержания прохлады в интерьере в жаркую погоду.

В компании Eden Tyres & Servicing поделились, что рециркуляцию воздуха лучше использовать вместе с кондиционером. Тогда будет рециркулироваться охлажденный воздух, выходящий из кондиционера.

В Eden Tyres & Servicing подчеркнули, что зимой следует избегать использования функции рециркуляции воздуха. Рециркулируемый воздух зимой не предотвращает попадание холодного воздуха в интерьер.

"В следующий раз, когда этим летом вы сядете в свой горячий интерьер, нажмите кнопку рециркуляции воздуха и посмотрите, поможет ли это быстрее охладить автомобиль. Если нет, возможно, стоит обратиться к механику для проверки", - добавили в издании.

При какой скорости автомобиля расход топлива минимален

Ранее в Blikk назвали оптимальную скорость движения для сокращения расхода топлива. Эксперты называют этот диапазон скорости "золотой цифрой".

Глава Главного управления дорожного движения Испании Пере Наварро рассказал, что в диапазоне скоростей от 90 до 100 км/ч двигатель автомобиля работает с максимальной термодинамической эффективностью. Даже незначительное увеличение скорости сверх указанного диапазона может сильно повлиять на расход топлива.

