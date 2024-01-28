"Доброго ранку" или "добрий ранок" - как правильно говорить на украинском, здороваясь утром.

Каждый день мы приветствуем друг друга, желая хорошего начала дня. Кто-то говорит "Доброго ранку!", а кто-то - "Добрий ранок!". На самом деле как правильно на украинском - добрий ранок или доброго ранку? Или, возможно, правильные оба варианта и разницы нет? Давайте разберемся.

Добрий ранок или доброго ранку - какое приветствие правильное на украинском

О том, как правильно на украинском - доброго ранку или добрий ранок - говорили уже немало раз. Впрочем, до сих пор многие задумываются, здороваясь утром (или днем или вечером), как именно надо сказать правильно.

В этом случае есть только один правильный вариант и его надо просто запомнить, утверждает языковед Александр Авраменко. В своем экспресс-уроке на тему "Доброго ранку чи добрий ранок" Авраменко объясняет, что здороваться утром на украинском языке надо только в родительном падеже (кого? чего?). Поэтому надо говорить именно "Доброго ранку", желая тем самым, чтобы начало дня было хорошим. Что же касается приветствия днем и вечером на украинском, то здесь единственный правильный вариант - в именительном падеже.

Подробнее об этом Александр Авраменко рассказывает в своем уроке:

Ранее мы также рассказывали о суржике "жарке"- как правильно сказать на украинском.

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