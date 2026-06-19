Почему голландских детей считают одними из самых счастливых: секрет кроется в одной из традиций

В этом году в отчете ЮНИСЕФ они вновь заняли первое место среди 44 западных стран по уровню общего благополучия и психического здоровья.

Раз в год голландские дети, родители и учителя участвуют в фестивале пеших прогулок. Эта традиция, похоже, действительно меняет жизнь, пишет The Guardian.

Издание поделилось, что дождь не остановил голландских детей. Весь день гремела гроза, а прогноз на вечер был не слишком обнадёживающим. И все же в 17:00 сотни детей начали прибывать – многие на велосипедах – вместе с родителями в амстердамский Вестерпарк, любимый городской парк, расположенный в жилом районе столицы.

"Группы детей, одетые в дождевики и полные энтузиазма, собираются, чтобы отправиться на 5-километровую или 10-километровую прогулку по окрестным кварталам", – говорится в статье.

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Отмечается, что это вторая ночь мероприятия "Avondvierdaagse" (что буквально означает "четырёхдневная вечерняя прогулка"), организованного группой волонтёров из этого района.

Издание пояснило, что это не соревнование, но если дети проходят маршрут каждый вечер, они получают медали, букет цветов и, если повезет, много сладостей.

Более того, это происходит не только в Амстердаме, в деревнях, городках и городах по всей стране сотни тысяч голландцев делают то же самое: каждый год в начале лета дети проводят четыре вечера, исследуя свои окрестности вместе со школьными друзьями и родителями в рамках "Недели Avond4daagse".

Вариант этой традиции даже дошел до Суринама, одной из бывших голландских колоний. Также проводятся четырёхдневные велосипедные и плавательные соревнования. По данным Королевской голландской ассоциации пеших прогулок (KWbN), которая помогает координировать эти мероприятия, ежегодно в них участвует полмиллиона человек в 700 местах по всей стране, а их организацию обеспечивают десятки тысяч волонтеров.

Профессор истории культуры Свободного университета Амстердама и научный сотрудник Королевской академии искусств и наук Нидерландов Ингер Леманс рассказала, что "Avondvierdaagse" берет свое начало из военной идеологии.

Первый марш состоялся в 1909 году в Неймегене как военное учебное мероприятие. Но когда началась Вторая мировая война, различные города стали организовывать собственные марши для солдат.

После войны к маршам стали привлекать и граждан: четырёхдневные марши в Неймегене превратились в чрезвычайно популярное событие, во время которого десятки тысяч солдат и граждан шли вместе в знак солидарности.

"Это мероприятие, ориентированное на зрелую аудиторию, сейчас является крупнейшим пешим марафоном в мире, в котором ежегодно принимают участие 45 000 человек из более чем 80 стран, преодолевая одинаковые маршруты длиной 30, 40 и 50 км", – отмечает издание.

У "Авондвирдаагсе" даже есть свой традиционный деликатес: половинка апельсина, украшенная белой мятной конфетой "Вильгельмина" и завернутая в кусочек муслина, которую дети сосут во время шествия. Многие дети наслаждались ею на протяжении всего маршрута.

Издание сообщило, что хотя изначально эти прогулки не обязательно преследовали цель поощрения к физическим упражнениям, "Avondvierdaagse" превратился в способ мотивировать детей получать удовольствие от пребывания на свежем воздухе и двигательной активности.

Считается, что поощрение детей пройти всю неделю пеших прогулок – независимо от погоды – и награждение их в конце может помочь сформировать положительное отношение к физической активности.

Издание добавляет, что это также помогает развивать стойкость.

"Им это представили как большой вызов, ведь это 5 км, и это звучит чрезвычайно сложно. Даже если идет дождь, они это делают, и идея, которая за этим стоит, очень важна для детей", – поделилась 44-летняя Фернанда Гомес, которая проходит более короткий маршрут вместе со своей семилетней дочерью Алисией.

В статье отмечается, что голландских детей постоянно признают одними из самых счастливых в мире. В этом году в отчете ЮНИСЕФ они вновь заняли первое место среди 44 западных стран по уровню общего благополучия и психического здоровья.

Исследования показали, что голландские дети имеют прочные связи со своими сверстниками. Кроме того, многие голландские родители работают неполный рабочий день, поэтому у них больше времени, чтобы проводить его со своими детьми.

При этом издание отмечает, что дети в этой стране также обладают большей самостоятельностью: родители позволяют им свободно передвигаться, и многие из них уже с раннего возраста самостоятельно ездят на велосипеде в школу и обратно.

В публикации говорится, что именно эти социальные отношения играют важную роль во время "Avondvierdaagse": прогулки дают детям возможность провести время не только с родителями, но и со школьными друзьями за пределами класса.

"С друзьями весело", – говорит 10-летняя Робин Астилл, которая прогуливается вместе с мамой и подругой.

"Avondvierdaagse" – настолько позитивное мероприятие, что трудно найти в нем какие-либо недостатки. Однако некоторые ставят под сомнение, насколько эти прогулки инклюзивны – например, для людей с инвалидностью или тех, кто представляет разные культурные среды.

В частности, в Амстердаме участники мероприятия не всегда отражают разнообразие населения, поскольку это событие в большей степени привлекает родителей с более высоким уровнем дохода, проживающих в этом районе.

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