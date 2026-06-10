У трёх психологов спросили, как лучше хвалить ребенка: все они ответили одинаково

И еще несколько фраз, которые лучше не употреблять.

И родители, и бабушки с дедушками часто восхищаются своими детьми и хвалят их. Однако это тоже нужно делать правильно, поскольку похвала от взрослого в значительной степени формирует поведение ребенка, пишет Parade.

Детский и подростковый психолог Сара Танненбаум указывает на простой принцип: одно позитивное утверждение в ответ на одно конкретное поведение. Это помогает детям понять, почему они заслужили похвалу и как получить её снова. Психолог Холли Шифф добавляет, что цель похвалы – не просто заставить ребенка чувствовать себя хорошо в данный момент, но и помочь развить долгосрочную уверенность в себе, устойчивость, мотивацию и самосознание.

Существует один вид похвалы, который делает все вышеперечисленное, и психологи считают, что это один из лучших комплиментов для детей. Он звучит так: "Я видела, как ты усердно над этим работал(а)".

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Почему это лучший комплимент

Такой комплимент фокусируется на процессе, который проходит ребенок, а не только на результате или конечном итоге. Такая похвала учит детей, что упорный труд, практика и настойчивость важнее, чем врожденная способность "хорошо" что-то делать, говорит Шифф.

Доктор Танненбаум также отмечает, что такая фраза говорит о том, что взрослый оценил усилия ребенка, и это не осталось незамеченным. Это помогает детям почувствовать, что их видят, и это способствует установлению связи и сотрудничеству.

Психолог Иоана Пал добавляет, что эта фраза "подкрепляет компетентность, развивает эмоциональную проницательность и позволяет не ставить одобрение в центр общения".

7 других одобренных психологами комплиментов для детей

1. "Отлично послушался с первого раза, когда я попросила" - точно говорит ребенку, за что получил пхвалу и как это сделать снова.

2. "Ты не сдавался, даже когда было трудно" - такая похвала укрепляет настойчивость и устойчивость к стрессу, и показывает, что важен прогресс, а не только совершенство.

3. "Вот это да, ты сам до этого додумался!" - детям полезно слышать похвалу, которая подчеркивает инициативу, а не просто правильность.

4. "Ты сам нашёл способ решить эту проблему" - дети начинают доверять собственному мышлению, а не полностью полагаться на указания взрослых.

5. "Это было так внимательно и мило" - это укрепляет просоциальные ценности, а не только внешний вид или достижения.

6. "Ты действительно обратил внимание на все мелочи" - можно использовать, например, если ребенок заметил хитрый прием в математической задаче и пришел к правильному выводу.

7. "Ты должен гордиться проделанной работой" (вместо "Я горжусь тобой") – так ребенок учится связывать гордость с личными усилиями и самооценкой, а не с внешним одобрением.

5 комплиментов, которые следует перестать использовать с детьми

1. "Ты лучший в этом". Сравнение – вор радости.

2. "Молодец". Дети не всегда понимают, почему они этого заслужили или как получить это снова.

3. "Я горжусь тобой". Гораздо эффективнее, когда это привязано к каким-то усилиям или поведению, чтобы ребенок понимал, за что вы его хвалите.

4. "Ты такой умный". Этот распространенный комплимент может фактически замедлить развитие мышления ребенка, если это говорят слишком часто.

5. "Ты идеален". Преувеличенная похвала может непреднамеренно породить перфекционизм, страх разочаровать взрослых или хрупкую самооценку.

Ранее психологи объяснили, почему дети 60-70-х годов выросли более сильными. У них было то, чего сегодняшним детям все больше не хватает – право на ошибку без немедленного вмешательства взрослых.

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