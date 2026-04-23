В Дании ночные улицы освещают красным светом, и вот почему

В Дании начали менять традиционное уличное освещение, заменяя белый свет на красный, чтобы снизить негативное влияние на ночных животных, в частности летучих мышей. Об этом пишет издание Eco News.

Проект реализуется в муниципалитете Гладсаксе недалеко от Копенгагена, где на отдельных участках дорог установили красные LED-фонари вместо стандартных белых. Решение связано с тем, что искусственное освещение в городах создаёт так называемые "световые барьеры", мешающие передвижению животных.

Исследования показывают, что яркий белый и особенно синий спектр света дезориентирует летучих мышей и снижает их активность, поскольку делает их более заметными для хищников и нарушает условия охоты.

Красный свет, напротив, практически не влияет на поведение многих видов летучих мышей и воспринимается ими почти так же, как темнота. Это позволяет сохранить их привычные маршруты и условия обитания, отмечается в публикации.

При этом новое освещение остаётся достаточным для безопасности людей: дороги и велосипедные маршруты остаются видимыми для водителей и пешеходов, пишет издание.

Как отмечается, подобные решения рассматриваются и в других европейских странах, поскольку города всё чаще пытаются совмещать требования безопасности и защиту биоразнообразия.

Интересные факты про летучих мышей

Следует отметить, что титул самой большой летучей мыши в мире принадлежит одной из плодоядных рода Pteropus. Отдельные особи достигают веса в 1,6 кг и размаха крыльев 1,7 м. Гигантская золотоголовая летучая лисица или золотошапочная плодоядная летучая мышь находится под угрозой исчезновения и живет только на Филиппинах.

Ранее ученые обнаружили в Туркменистане уникальную летучую мышь, которую считали вымершей 55 лет. Туркестанская длинноухая летучая мышь в последний раз была зафиксирована в далеком 1970 году. Уменьшение численности летучих мышей в пустыне Каракум, вероятно, вызвано изменением климата, которое сделало пустынную местность еще более сухой и повлияло на растительный покров из-за повышения температуры.

