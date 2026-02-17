Весят до 1,6 кг: какие самые большие летучие мыши в мире

Некоторые летучие мыши способны преодолевать очень большие расстояния в поисках пищи и во время миграции между местами размножения и зимовки.

Титул самой большой летучей мыши в мире принадлежит одной из плодоядных рода Pteropus, некоторые особи которой могут весить до 1,6 кг и иметь размах крыльев 1,7 м (больше и тяжелее, чем у канюка). Об этом пишет discoverwildlife.

Считается, что гигантская золотоголовая летучая лисица, также известная как золотошапочная плодоядная летучая мышь, находящийся под угрозой исчезновения вид, эндемичный для Филиппин, имеет больший размах крыльев, чем её соперники, судя по длине костей крыльев.

Однако, будучи немного тяжелее, большая летучая лисица Новой Гвинеи и индийская летучая лисица - обе весят до 1,6 кг - также имеют шансы на звание самой большой летучей мыши в мире.

Видео дня

Интересно, что все они значительно крупнее самой маленькой летучей мыши в мире, свиноносой летучей мыши Китти из Таиланда и Мьянмы, длина которой составляет около 29-33 мм, а вес - всего 2 г.

Летучая мышь Китти с мордой, напоминающей нос свиньи, также является одним из самых маленьких млекопитающих в мире.

Как летучие мыши ориентируются

Некоторые летучие мыши способны преодолевать очень большие расстояния в поисках пищи и во время миграции между местами размножения и зимовки. Например, недавно пипистрелла Натузиуса пролетела более 600 км от Сомерсета до Голландии, а несколько европейских видов, таких как большая ночница, могут преодолевать более 1000 км.

Отмечается, что раньше вопрос о том, как летучие мыши безопасно перемещаются на такие большие расстояния, оставался загадкой - зрение и эхолокация менее эффективны на длинных миграционных маршрутах. В статье сказано:

Теперь мы знаем, что летучие мыши, как и многие птицы, насекомые и рыбы, могут определять направление магнитного поля Земли с помощью частиц оксида железа (магнетита) в своих клетках.

Этот внутренний "компас" является жизненно важным средством навигации, но для его эффективного использования необходимо калибровать его с учетом других навигационных ориентиров.

Недавние исследования больших ушастых летучих мышей показали, что на закате эти животные используют узор поляризованного света в качестве ориентира, даже когда солнце скрыто облаками. Это первый вид млекопитающих, у которого когда-либо было зафиксировано подобное поведение. Однако, как именно летучие мыши обнаруживают поляризованный свет, пока неизвестно.

Новости об интересных животных

Гигантская сифонофора - самый длинный и один из самых многочисленных хищников в океане, но его толщина, как ни удивительно, не превышает толщину монеты. Поэтому самка синего кита всё же выигрывает по своим размерам.

Вас также могут заинтересовать новости: