Сколько украинцев проживает в стране в настоящее время: ответ демографа

По экспертным оценкам, численность населения на подконтрольной территории – около 29 миллионов плюс-минус миллион. Об этом заявил демограф, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун в интервью"Телеграфу".

Как утверждает эксперт, отсутствие переписи не означает информационного вакуума, ведь оценку численности обновляют ежегодно.

Он пояснил, что перепись населения дает базовую цифру, которую затем ежегодно обновляют по состоянию на 1 января. В Украине такую "отправную точку" в последний раз зафиксировали во время переписи 5 декабря 2001 года, именно эти данные уже много лет служат фундаментом для всех ежегодных оценок.

Гладун также отметил, что оценки численности населения на начало каждого года формируются на основе данных Минюста (регистрация рождений и смертей), Миграционной службы и реестров общин. Такая система позволяет увидеть подробную картину: статистику рассчитывают для каждой области и крупного города, разделяя жителей по полу и возрастным группам – от 0 до 100 лет.

"То есть информация есть. Но с течением времени накапливаются погрешности учета. Рождаемость регистрируется практически стопроцентно. Со смертностью немного хуже – бывают случаи, когда человек умер, а об этом никто не сообщил. Наибольшую погрешность дают миграционные процессы: люди меняют место жительства, не регистрируясь, и учет просто не успевает за этими перемещениями. Эта ситуация – не украинская специфика. Она присуща всем странам мира", – рассказал демограф.

Именно поэтому, по его словам, ООН рекомендует проводить переписи раз в десять лет.

"Погрешность, соответственно, накопилась существенная. Кроме того, с 2014 года мы утратили возможность вести учет в Крыму и частях Донецкой и Луганской областей. После полномасштабного вторжения – еще большая волна эмиграции и еще больше неконтролируемых территорий. Поэтому сложности носят вполне объективный характер. По нашим экспертным оценкам, численность населения на подконтрольной территории – около 29 миллионов плюс-минус миллион. Я лично склоняюсь скорее к нижней границе этого диапазона. Сейчас при Государственной службе статистики работает рабочая группа – в нее входят и специалисты нашего института. Думаю, вскоре будут обнародованы официальные оценки на начало 2026 года", – отметил Гладун.

Перепись населения в Украине

Как сообщал УНИАН, глава Государственной службы статистики (Госстат) Арсен Макарчук заявил, что в Украине перепись населения возможно будет провести только через полтора-два года после завершения войны.

Он отметил, что и сейчас статистики оценивают численность населения в стране, но она пока не обнародуется.

Он добавил, что перепись населения – это не только подсчет людей, но и понимание социально-экономических условий, возрастных и гендерных составляющих, доступа к инфраструктуре, что важно для государственных органов, в частности для формирования политики развития территорий и социальных программ.

