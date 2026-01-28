Существует несколько версий происхождения популярного выражения.

Вряд ли можно найти человека, который ни разу не слышал фразу "Пролетела как фанера над Парижем", однако мало кто задумывается, как появилось такое странное выражение. Рассказываем о самых популярных версиях.

Пролетела как фанера над Парижем - что значит фраза

По некоторым данным, само по себе выражение впервые возникло в конце 19 века, а происхождение фразы Как фанера над Парижем приписывают меньшевику Юрию Мартову. Согласно одной из версий он, изучая последние новости в сфере воздухоплавания, узнал о шокирующем случае в Париже. Некий французский авиатор Огюст Фаньер в 1908-м году на глазах у изумленных горожан врезался в Эйфелеву башню и погиб, совершая показательный полет. Новость впечатлила Мартова, и он, намекая на закат правления династии Романовых, написал очерк в газете "Искра", где было сказано: "Царский режим летит к своей гибели так же быстро, как господин Фаньер над Парижем. Обычные рабочие заводов и фабрик не запомнили фамилии авиатора, заменив ее на созвучное слово "фанера". То есть Фанера над парижем - это упрощенный вариант изречения меньшевика.

Однако версия эта не выдерживает атаки фактами - историки утверждают, что Мартов никакой подобной статьи не писал. Более того - газета "Искра" в 1908-м году вообще не издавалась, лишь с 1900-го по 1905-й, но тогда еще не было аварии. Когда в 1917-м советская власть приказала реанимировать издание, царский режим уже пал. К тому же, ни в одном официальном достоверном источнике вы не найдете авиатора по фамилии Фаньер, как и крупных катастроф 20-го века, связанных с Эйфелевой башней.

Видео дня

По другой легенде, причиной возникновения фразы "Как фанера над Парижем", стал не летчик, а дирижабль "Фленер", потерпевший крушение во французской столице. Тем не менее, и эту историю нельзя считать правдивой - среди всех катастроф, связанных с дирижаблями, название "Фленер" ни разу не фигурировало, тем более в Париже.

Третий вариант, когда появилось выражение Как фанера над парижем - откуда оно взялось, связывают с репутацией президента Франции Армана Фальера. Он, как большой поклонник авиации, тратил баснословные суммы на развитие этой отрасли и в 1909-м году открыл первую выставку международного значения.

Однако граждане страны оказались настроены скептически, и в газетах очень быстро стали печатать карикатуры, на которых был изображен Фальер в охваченном огнем самолете из фанеры, пролетающий над Парижем. Такая версия тоже, увы, имеет ряд несоответствий. Даже если предположить, что все так и было, оппозиционные газеты, осмелившиеся напечатать такие карикатуры, издавались малыми тиражами, и "в народ" никак бы не пошли.

Как на самом деле появилось выражение Фанера над парижем - значение

Единственной более-менее правдивой историей происхождения такой фразы считается ситуация, связанная с советским фильмом "Воздухоплаватель", который вышел на экраны в 70-х годах. Главный герой картины, по сюжету, оставляет свою работу и уезжает в Париж, чтобы стать летчиком. У него это получается, и он летает над столицей Франции на самолете "Фарман-IV", спроектированном одним из французских конструкторов. И все дело в том, что однажды главный герой фильма разбился на этом самом самолете, корпус которого был обшит фанерой. Зрители, видевшие киноленту, сразу придумали выражение "Пролететь, как фанера над Парижем", и оно ушло в широкие массы.

Вас также могут заинтересовать новости: