Вряд ли можно найти человека, который ни разу не слышал фразу "Пролетела как фанера над Парижем", однако мало кто задумывается, как появилось такое странное выражение. Рассказываем о самых популярных версиях.
Пролетела как фанера над Парижем - что значит фраза
По некоторым данным, само по себе выражение впервые возникло в конце 19 века, а происхождение фразы Как фанера над Парижем приписывают меньшевику Юрию Мартову. Согласно одной из версий он, изучая последние новости в сфере воздухоплавания, узнал о шокирующем случае в Париже. Некий французский авиатор Огюст Фаньер в 1908-м году на глазах у изумленных горожан врезался в Эйфелеву башню и погиб, совершая показательный полет. Новость впечатлила Мартова, и он, намекая на закат правления династии Романовых, написал очерк в газете "Искра", где было сказано: "Царский режим летит к своей гибели так же быстро, как господин Фаньер над Парижем. Обычные рабочие заводов и фабрик не запомнили фамилии авиатора, заменив ее на созвучное слово "фанера". То есть Фанера над парижем - это упрощенный вариант изречения меньшевика.
Однако версия эта не выдерживает атаки фактами - историки утверждают, что Мартов никакой подобной статьи не писал. Более того - газета "Искра" в 1908-м году вообще не издавалась, лишь с 1900-го по 1905-й, но тогда еще не было аварии. Когда в 1917-м советская власть приказала реанимировать издание, царский режим уже пал. К тому же, ни в одном официальном достоверном источнике вы не найдете авиатора по фамилии Фаньер, как и крупных катастроф 20-го века, связанных с Эйфелевой башней.
По другой легенде, причиной возникновения фразы "Как фанера над Парижем", стал не летчик, а дирижабль "Фленер", потерпевший крушение во французской столице. Тем не менее, и эту историю нельзя считать правдивой - среди всех катастроф, связанных с дирижаблями, название "Фленер" ни разу не фигурировало, тем более в Париже.
Третий вариант, когда появилось выражение Как фанера над парижем - откуда оно взялось, связывают с репутацией президента Франции Армана Фальера. Он, как большой поклонник авиации, тратил баснословные суммы на развитие этой отрасли и в 1909-м году открыл первую выставку международного значения.
Однако граждане страны оказались настроены скептически, и в газетах очень быстро стали печатать карикатуры, на которых был изображен Фальер в охваченном огнем самолете из фанеры, пролетающий над Парижем. Такая версия тоже, увы, имеет ряд несоответствий. Даже если предположить, что все так и было, оппозиционные газеты, осмелившиеся напечатать такие карикатуры, издавались малыми тиражами, и "в народ" никак бы не пошли.
Как на самом деле появилось выражение Фанера над парижем - значение
Единственной более-менее правдивой историей происхождения такой фразы считается ситуация, связанная с советским фильмом "Воздухоплаватель", который вышел на экраны в 70-х годах. Главный герой картины, по сюжету, оставляет свою работу и уезжает в Париж, чтобы стать летчиком. У него это получается, и он летает над столицей Франции на самолете "Фарман-IV", спроектированном одним из французских конструкторов. И все дело в том, что однажды главный герой фильма разбился на этом самом самолете, корпус которого был обшит фанерой. Зрители, видевшие киноленту, сразу придумали выражение "Пролететь, как фанера над Парижем", и оно ушло в широкие массы.