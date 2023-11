Этот напиток может сократить продолжительность жизни, предупреждают специалисты.

Миллионы людей во всем мире потребляют продукцию Coca-Cola каждый день. Задумывается ли хоть кто-то при этом о том, что происходит с телом, если сделать употребление кока-колы ежедневной привычкой.

О возможных последствиях пишет Eat This, Not That со ссылкой на исследования и комментарии экспертов в области здравоохранения.

Coca-Cola - 5 побочных эффектов:

повышение и понижение уровня сахара в крови (стандартная банка кока-колы с обычным вкусом содержит почти 39 граммов сахара, что также составляет около 77% рекомендуемой дневной нормы; несколько глотков могут вызвать интенсивный прилив сахара, за которым последует сбой);

(стандартная банка кока-колы с обычным вкусом содержит почти 39 граммов сахара, что также составляет около 77% рекомендуемой дневной нормы; несколько глотков могут вызвать интенсивный прилив сахара, за которым последует сбой); риск развития диабета 2 типа (существует корреляция между употреблением подслащенных напитков и развитием ожирения и/или диабета 2 типа);

(существует корреляция между употреблением подслащенных напитков и развитием ожирения и/или диабета 2 типа); проблемы с зубами (коричневый оттенок напитка может привести к желтовато-коричневым гниющим зубам в долгосрочной перспективе);

(коричневый оттенок напитка может привести к желтовато-коричневым гниющим зубам в долгосрочной перспективе); сокращение продолжительности жизни (регулярное употребление кока-колы может фактически сократить вашу потенциальную продолжительность жизни);

(регулярное употребление кока-колы может фактически сократить вашу потенциальную продолжительность жизни); риск ожирения (кока-кола производится с добавлением сахара и не содержит клетчатки, белка или полезных жиров).

Специалисты акцентируют, если человек очень любит этот напиток и не может от него отказаться, стоит стараться употреблять его в умеренных количествах.

