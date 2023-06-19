Завершение сделки ожидается во второй половине 2023 года и подлежит одобрению регулирующими органами.

Компания Coca-Cola HBC достигла соглашения с корпорацией Brown-Forman Finland Oy о приобретении бренда водки Finlandia. Согласованная цена покупки составляет $220 миллионов.

Об этом сообщается на сайте компании Coca-Cola. Завершение сделки ожидается во второй половине 2023 года и подлежит одобрению регулирующими органами.

Отмечается, что водка Finlandia производится с 1970 года и является ведущим водочным брендом в Центральной и Восточной Европе с годовым объемом продаж 2,7 млн 9-литровых ящиков по всему миру.

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"Coca-Cola HBC занимается дистрибуцией водки Finlandia и других премиальных алкогольных напитков более 17 лет. Finlandia повысит репутацию Coca-Cola HBC в сфере алкогольных напитков премиум-класса; расширяя возможности смешивания с премиальными и супер-премиальными безалкогольными готовыми к употреблению продуктами", - говорится в сообщении компании.

Coca-Cola отмечает, что покупка бренда Finlandia позволит ей диверсифицировать производство и сбыт премиального крепкого алкоголя.

"Мы рассматриваем это как привлекательную инвестицию и естественное развитие нашей роли в качестве одного из партнеров-дистрибьюторов Finlandia, что еще раз подтверждает силу нашего проверенного временем и широкого партнерства с Brown-Forman", - заявил гендиректор Coca-Cola HBC Зоран Богданович.

Компания Brown-Forman владеет брендом Finlandia с 2004 года.

"Мы рады передать эстафету владения Finlandia компании Coca-Cola HBC, которая за более чем 17 лет зарекомендовала себя как сильный и надежный партнер наших брендов... Я уверен, что амбиции и возможности Coca-Cola HBC в области премиальных спиртных напитков... ускорят траекторию роста Finlandia", - отметил гендиректор Brown-Forman Лоусон Уайтинг.

Поставки алкоголя в РФ

Как сообщал УНИАН, ранее производитель водки Absolut и виски Jameson, Ballantine's и Chivas Regal прекратил экспорт в Россию. Французский конгломерат Pernod Ricard сообщил, что около 300 российских сотрудников будут уволены. В то же время в компании подчеркнули, что вернутся на российский рынок, "когда позволят обстоятельства".

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