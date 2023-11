Пиво было одним из основных напитков в Америке на протяжении веков благодаря своему множеству вкусов и культурному значению. Однако, как и любой другой алкогольный напиток, пиво может существенно повлиять на ваш организм.

По словам специалистов, ежедневное употребление пива имеет множество последствий: от увеличения веса и проблем с печенью до нарушений сна и обезвоживания.

Что же на самом деле произойдет с вашим телом, если употребление пива станет ежедневной привычкой?

"Некоторые исследования показывают, что умеренное потребление пива может принести определенную пользу для здоровья, например, улучшить здоровье сердца и обеспечить необходимые питательные вещества. Ежедневное же употребление пива может привести к множеству проблем со здоровьем", - пишет Eat This, Not That