Одна чайная ложка - на чашку напитка: что добавить в кофе, чтобы энергия сохранялась дольше

Этот напиток не только бодрит, но и в некоторой степени помогает справиться со стрессом.

Кофе может дать быстрый заряд энергии, но эффект не всегда длится долго. Однако существует простой способ сделать действие кофеина более продолжительным и мягким для организма, пишет Kuchnia.wp.pl.

Как отмечается, для этого достаточно добавить в кофе чайную ложку какао. Такое сочетание не только улучшит концентрацию, но и поможет поддерживать стабильный уровень энергии.

"Сочетание кофе и какао не случайно – оба продукта содержат природные биоактивные вещества, которые влияют на нервную систему. Кофеин в кофе отвечает за быстрый стимулирующий эффект, тогда как теобромин, содержащийся в какао, действует мягче и дольше. Благодаря этому кофе с какао не вызывает типичного "всплеска энергии", после которого часто наступает резкий спад сил", – говорится в статье.

В издании рассказали: люди, которые пьют такой напиток, часто замечают, что им легче сохранять концентрацию во время работы или учебы, а усталость появляется медленнее. Какао также содержит магний, который поддерживает нервную систему и помогает снизить напряжение. Благодаря этому кофе с какао может не только бодрить, но и в определенной степени помогать справляться со стрессом.

Дополнительное преимущество такого напитка – наличие антиоксидантов, ведь и кофе, и какао являются их источниками. Издание напомнило, что антиоксиданты способствуют защите клеток от окислительного стресса, поэтому регулярное, но умеренное употребление кофе с какао может стать частью здорового образа жизни.

Как кофе с какао влияет на энергию и концентрацию

В статье отмечается, что одним из главных преимуществ кофе с какао является его влияние на работу мозга. Кофеин стимулирует выработку дофамина и адреналина, что повышает внимательность и бодрость. Какао, в свою очередь, содержит природные соединения, которые поддерживают кровообращение в мозге, что может улучшать способность к сосредоточению.

"На практике это означает, что вместо кратковременного "заряда" энергии человек получает более равномерный стимулирующий эффект. Это особенно важно для тех, кто занимается умственным трудом, студентов или людей, которых ждет насыщенный день", – пояснили в издании.

Также там сообщили, что кофе с какао также может уменьшать чувство раздражительности, которое иногда возникает после употребления слишком крепкого кофе.

В то же время предупредили: стоит помнить, что ключевое значение имеет качество ингредиентов. Лучше всего использовать натуральное какао без добавления сахара и свежемолотый кофе. Благодаря этому напиток сохранит свои полезные свойства и не превратится в калорийную "бомбу".

Рецепт кофе с какао

Приготовление напитка занимает несколько минут. Его можно пить как горячим, так и холодным.

Ингредиенты:

1 чашка свежезаваренного кофе;

1 чайная ложка натурального какао;

молоко или растительный напиток – по желанию;

немного меда или сиропа из фиников – по желанию.

Чтобы приготовить напиток, сначала нужно заварить кофе любимым способом – это может быть эспрессо или кофе, приготовленный в фильтр-кофеварке. Затем добавьте в горячий напиток чайную ложку какао и тщательно размешайте до полного растворения.

"Если вам нравится более мягкий вкус, добавьте молоко или растительный напиток. При необходимости подсластите небольшим количеством меда. Пейте сразу после приготовления, лучше всего утром или в первой половине дня", – посоветовали в издании.

В статье добавили, что ежедневное употребление этого напитка может стать простым способом улучшить самочувствие без необходимости выпивать несколько чашек крепкого кофе. Ведь кофе с какао не только имеет более интересный вкус, чем классический черный кофе, но и воздействует на организм более гармонично.

Ранее УНИАН писал о том, чем подслащивать кофе. Трое диетологов, у которых об этом спросили, дали одинаковый ответ: стевией. Этот продукт считается здоровым подсластителем для напитков – он обеспечивает сладкий вкус и почти не влияет на уровень сахара в крови. Кроме того, стевия не содержит калорий и в 200-400 раз слаще столового сахара, поэтому требуется лишь небольшое ее количество.

