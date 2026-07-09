Что означает значок бабочки на стиральной машине: многие используют его неправильно

Как правильно пользоваться этим режимом и каких ошибок следует избегать.

Современные стиральные машины оснащены десятками программ для разных типов тканей, однако назначение некоторых значков на панели управления остается непонятным для многих пользователей. Один из них – символ бабочки, который часто используют неправильно.

Как пишет adevarul.ro, этот значок обозначает режим стирки для особо деликатных вещей: одежды из натурального шелка, кружева, тонкого нижнего белья, легких занавесок и других тканей, требующих бережного ухода.

Во время работы этой программы барабан вращается медленно, что уменьшает трение между вещами и помогает сохранить структуру волокон. Температура воды обычно не превышает 30 градусов, а отжим либо полностью отключается, либо выполняется на минимальных оборотах. Благодаря этому вещи меньше мнутся и не теряют форму.

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Самая распространенная ошибка стирки на этом режиме – перегружать барабан. Режим для деликатных тканей рассчитан примерно на 1–1,5 килограмма белья. Если загрузить больше, вещи могут плохо прополоскаться и остаться слишком влажными после окончания цикла.

Для дополнительной защиты специалисты также советуют использовать специальные сетчатые мешки для стирки, особенно если речь идет о тонком белье или кружевных изделиях.

Кроме того, режим с символом бабочки не подходит для сильно загрязненной одежды. Из-за щадящего и более короткого цикла сложные пятна могут не отстираться. В таких случаях рекомендуется предварительно обработать загрязнения подходящим средством, а затем выбрать программу, соответствующую типу ткани.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что нельзя тсриать в горячей воде.

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