Регулярное выполнение этих упражнений поможет забыть навсегда о жире на животе.

Каждый, кто после 40 лет пытался избавиться от жира на животе, знает, что это может быть нелегко. Различные диеты и тренировки могут и не дать никакого результата. Поэтому, следует знать, какие именно упражнения способствуют потере жира на животе, пишет портал Eat This, Not That.

Указывается, что наличие у человека избыточного абдоминального жира создает значительные риски для его здоровья. Именно поэтому следует избавиться от нежелательных жировых отложений на животе, а для этого необходимо придерживаться регулярных физических упражнений и сбалансированной диеты.

В исследовании, опубликованном в Journal of Strength and Conditioning Research, отмечается, что упражнения на пресс (которые будут упомянуты ниже, - прим. ред), способны повысить мышечную выносливость, что является важным при похудении.

Тренер по физической подготовке Джаррод Ноббе перечислил лучшие упражнения, которые помогут сжигать жир на животе.

Упражнение №1: Планка

Займите упор лежа на предплечьях или на вытянутых руках. Стоит удерживать эту позицию, напрягая мышцы живота, ягодиц и спины, и при этом чтобы держалась прямая линия тела. Выполните четыре подхода по 30-60 секунд.

Упражнение №2: "Альпинист"

Встаньте в планку, руки должны стоять прямо, а кисти должны быть прямо под плечами. Задействуйте пресс и подтяните одно колено к груди, а затем быстро поменяйте ноги так, будто вы "поднимаетесь" на гору в горизонтальном направлении. Чередуйте ноги как можно быстрее. Сделайте четыре подхода по 20 повторений на каждую ногу.

Упражнение №3: Берпи

Следует присесть и положить руки на пол перед собой. Оттолкнитесь ногами назад в положение высокой планки, а затем выполните отжимания, сгибая локти и опуская грудь к полу. Выполните в быстром темпе упражнение в обратном направлении. Выполните пять раундов по 30 секунд.

Упражнение №4: "Дворники"

Лягте на спину, вытянув руки в стороны для стабильности. Согните ноги в коленях и держа ноги перпендикулярно полу, медленно опускайте их в одну сторону, но не кладите на пол. Вернитесь в исходное положение, а затем опустите ноги в другую сторону. Выполните четыре подхода по 15 повторений.

Упражнение №5: Скручивания

Сядьте, согнув ноги в коленях и поставив ступни на пол. Слегка откиньтесь назад, но спину следует держать прямой, а грудь - приподнятой. Держите руки вместе перед собой или возьмите какой-то предмет в руки, например, гантелю.

Поверните туловище в одну сторону, касаясь или почти касаясь руками пола. Затем повернитесь в противоположную сторону. Следует выполнить четыре подхода по 15-20 повторений на каждую сторону.

