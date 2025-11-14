Регулярное употребление клюквы способно влиять на иммунитет, сердце, уровень сахара и даже здоровье кишечника.

Клюква — это та самая ярко-красная ягода, которую многие знают по морсам, соусам к мясу и новогодним сладостям. Она кислая, бодрящая и пахнет осенью, лесом и праздниками. Клюкву добавляют в выпечку, салаты, соусы, напитки — она универсальна и давно стала привычной частью кухни. А уже потом, помимо вкуса, у нее есть и впечатляющий набор полезных свойств, о которых стоит поговорить подробнее.

Клюква богата антиоксидантами и клетчаткой, и обладает множеством потенциальных преимуществ для здоровья, пишет VeryWell Health. Эти маленькие, кислые ягоды могут помогать предотвращать инфекции мочевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта, снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, укреплять здоровье полости рта и улучшать показатели сахара в крови у людей с сахарным диабетом второго типа.

Как влияет клюква на мочеполовую систему

Клюква может помочь предотвратить инфекции мочевыводящих путей. А еще она содержит соединения, называемые проантоцианидинами (PACS), которые препятствуют прикреплению бактерий, обычно вызывающих инфекции мочевыводящих путей (ИМП), к клеткам мочевого тракта и предотвращают развитие инфекции.

Исследования показывают, что клюква может снижать частоту повторных ИМП. В среднем употребление клюквы ассоциируется с уменьшением риска рецидивов ИМП на 30 процентов у женщин, детей и пациентов, проходивших лучевую терапию мочевого пузыря.

Считается, что клюквенный сок работает лучше других форм — капсул, таблеток или порошков — когда речь идет о профилактике ИМП. При этом доказательств для применения клюквы при уже существующих инфекциях недостаточно.

Как влияет клюква на кишечник

Проантоцианидины, содержащиеся в клюкве, могут подавлять желудочные и кишечные инфекции, вызванные бактерией Helicobacter pylori (H. pylori).

В исследовании с участием 522 взрослых с H. pylori было показано, что люди, которые в течение восьми недель дважды в день пили клюквенный сок с высоким содержанием PACS, имели на 20 процентов более низкий уровень инфекции по сравнению с теми, кто принимал порошок или плацебо.

Как клюква влияет на мочевой пузырь

Исследования показывают, что прием клюквенных капсул заметно уменьшает частоту цистита у мужчин, проходящих лечение рака простаты, а также у женщин с хроническим воспалением мочевого пузыря.

Как влияет клюква на сахар в крови

Обзор 22 исследований показал, что клюква способна снижать уровень сахара натощак и показатель гемоглобина A1c (который отражает средний уровень сахара за три месяца) у людей с диабетом второго типа. Предполагается, что за этот эффект отвечают содержащиеся в клюкве полифенолы.

Как клюква влияет на сердце

Клюква может улучшать ряд факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальное давление и индекс массы тела. Также она может повышать уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП, "хорошего" холестерина) у людей младше пятидесяти лет.

Полезна ли клюква для здоровья полости рта

Проантоцианидины, присутствующие в клюкве, могут оказывать защитное действие, снижая риск кариеса и гингивита.

Кому следует избегать клюквы

Клюква обычно не вызывает серьезных побочных эффектов. Однако из-за высокого содержания сахара подслащенный клюквенный сок может привести к расстройствам желудка или диарее, особенно у детей.

Обратитесь к врачу, если вы:

имеете историю мочекаменной болезни: клюквенный сок и добавки могут повышать уровень оксалатов в моче, что у некоторых людей увеличивает риск образования камней

беременны или кормите грудью: данных о безопасности немного, но употребление клюквы в пищевых количествах считается безопасным

