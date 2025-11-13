Есть одно время суток, когда есть яблоки особенно полезно.

Яблоки – любимый фрукт для большинства людей, и его пользу сложно переоценить. Яблоки богаты разнообразными питательными веществами, но особенно важно содержание в них клетчатки. Одно среднее яблоко содержит впечатляющие 4–5 граммов клетчатки, по данным USDA. Таким образом, перекусывая одним яблоком каждый день, вы можете приблизиться к суточной норме в 25–38 граммов клетчатки, пишет Eatingwell.

При этом диетологи утверждают, что для максимальной пользы нужно есть яблоки в определенное время.

Когда лучше всего есть яблоки?

"Хотя не существует "лучшего" времени для употребления яблок, исследования показывают, что утро может быть идеальным временем для максимального получения пользы от клетчатки", — говорит диетолог Эйвери Зенкер.

В чем польза яблок по утрам

1. Помогает поддерживать нормальную работу пищеварительной системы

Съев богатое клетчаткой яблоко в начале дня, вы сможете воспользоваться этой повышенной активностью кишечника и подтолкнуть свой организм к активному процессу дефекации. Яблочный пектин также питает полезные кишечные бактерии, поддерживая кишечник в отличной форме. Это может помочь предотвратить запоры в долгосрочной перспективе, утверждают ученые.

2. Может поддерживать баланс сахара в крови

Съев яблоко утром, вы можете добиться более стабильного уровня сахара в крови в течение дня, и причиной этому является пектин. Его густой, похожий на кашицу гель замедляет пищеварение, поэтому пище требуется больше времени для прохождения через кишечник. Как объясняет диетолог Дженни Финке, яблоки также могут предотвратить нежелательные скачки уровня сахара в крови, которые могут вызывать тягу к еде.

Кроме того, исследования связывают регулярное употребление фруктов с низким гликемическим индексом, таких как яблоки, виноград и черника, со снижением риска развития диабета 2 типа.

Помогает улучшить чувство сытости

Если ваша цель — контролировать вес, яблоки — лучший выбор. Поскольку клетчатка способствует ощущению сытости, она может помочь вам съесть меньше в целом, говорит Финке. Тем, кто стремится к снижению веса, она рекомендует съедать целое яблоко за 10–15 минут до еды, чтобы максимально увеличить эффект сытости.

Ранее диетологи рассказали, какой завтрак лучше - белковый или углеводный, и какой придаст больше энергии.

