Некоторые люди вряд ли согласились бы оказаться в месте сбора клюквы.

Многие люди слегка в ужасе после того, как узнали правду о том, как на самом деле выращивают и собирают клюкву. Ранее мы рассказывали, как делают паприку и душистый перец, а теперь очередь дошла до клюквы.

Сразу стоит заявить, что клюква растет в болотах. 98% всей мировой клюквы выращивается в США и Канаде на низкорослых кустах, растущих в кислой почве, пишет IFL Science. "Клюква может расти и выживать только при очень особом сочетании факторов: торфяная кислая почва, достаточное количество пресной воды и вегетационный период с апреля по ноябрь", — объясняют в организации Massachusetts Cranberries.

Она растет на низких лианах в грядах, покрытых слоями песка, торфа, гравия и глины. Эти гряды, известные как болота или марши, образовались из ледниковых отложений. Более того, на самом деле эти болота не такие уж глубокие — их специально заливают водой во время сбора урожая.

"Многие думают, что клюква растет под водой. Это логично, ведь чаще всего мы видим ягоды, плавающие на поверхности. Но на самом деле это результат так называемого "мокрого сбора". Болото заливают водой (примерно 45 см) накануне сбора урожая", — объясняют производители клюквы из компании Ocean Spray.

Затем фермеры используют специальные машины, которые взбивают воду и отделяют ягоды от лиан. Каждая клюквина содержит крошечные воздушные полости, благодаря которым она всплывает на поверхность. И вот тут начинается то, что многих действительно ужаснуло — пауки.

Каких пауков используют на клюквенных полях

В болотах обитают волчьи пауки — хищники, питающиеся насекомыми. Клюква привлекает множество сочных "жертв" — клюквенных долгоносиков и плодовых мотыльков. Фермеры используют волчьих пауков как естественный способ борьбы с вредителями и даже создают условия, в которых они чувствуют себя комфортно.

"Хотя фермеры не заселяют болота пауками специально, они поддерживают среду, благоприятную для этих полезных хищников, понимая их важную роль в контроле численности вредных насекомых", — объясняют в Chef’s Resource.

Волчьи пауки — охотники-оппортунисты, они помогают сдерживать численность вредителей, снижая необходимость в химических пестицидах и способствуя более устойчивому и экологичному земледелию.

Таким образом, наличие пауков на полях помогает уменьшить использование пестицидов и поддерживает биоразнообразие. Но вот идея собирать клюкву, будучи окруженным пауками, нравится далеко не всем.

Что будет, если укусит паук-волк

Волчьи пауки, как правило, кусают только тогда, когда чувствуют угрозу, и их укусы не опасны для человека. Однако при размере тела от 10 до 35 миллиметров (0,4–1,38 дюйма) это может быть крайне неприятным зрелищем для любого арахнофоба, решившего прыгнуть в клюквенное болото во время сбора урожая.

Ранее УНИАН сообщал, что самый старый в мире паук прожил 43 года и погиб не от возраста. Это свидетельствует о хрупком балансе жизни в природе.

