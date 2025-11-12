С ней вы забудете об "отключке" посреди дня.

Еда — это топливо для вашего организма. Она снабжает питательными веществами все клетки, органы и системы, чтобы они работали на максимуме. А еще еда — это топливо в буквальном смысле: она дает энергию в течение дня и помогает избежать упадка сил.

Но не все продукты одинаковы — некоторые действительно дают заряд бодрости, а другие, наоборот, забирают силы. Правильная еда способна не только дать быстрый прилив энергии, но и помочь поддерживать ее стабильный уровень в течение всего дня, пишет Prevention.

Постная говядина

Постная говядина — настоящий источник энергии. Она богата легкоусвояемым железом, которое помогает переносить кислород по всему телу. Железо необходимо для выработки гемоглобина — белка в эритроцитах, который доставляет кислород к тканям. Недостаток железа часто вызывает усталость и анемию, особенно у женщин.

Видео дня

Кроме того, говядина содержит L-карнитин — аминокислоту, способную уменьшать утомляемость. Согласно исследованию в журнале Frontiers in Endocrinology, достаточное количество L-карнитина помогает снизить усталость у людей с гипотиреозом и хроническим синдромом усталости.

Говядина также является источником витамина B12, который поддерживает здоровье нервной системы и помогает организму эффективно усваивать энергию. Выбирайте нежирные куски — например, вырезку или филей — и сочетайте с цельнозерновыми продуктами (киноа, бурый рис) и овощами.

Нут

Нут (он же турецкий горох) — источник множества питательных веществ, среди которых особенно выделяется цинк. Этот минерал помогает клеткам расти и восстанавливаться, снижает воспаление, поддерживает иммунную систему и работу мышц.

Исследования показали, что регулярное потребление цинка может уменьшать усталость. Например, в исследовании с участием 150 пожилых людей ежедневный приём цинка значительно снижал чувство усталости уже через 70 дней.

Кроме того, нут богат сложными углеводами, которые медленно перевариваются и дают стабильную энергию в течение дня, в отличие от быстрых углеводов, вызывающих резкие скачки сахара.

Грибы

Грибы — отличные помощники в борьбе с усталостью. Некоторые из них, например, выращенные на солнце, содержат витамин D — редкость среди овощей. Дефицит витамина D часто связан с усталостью, а его восполнение помогает улучшить самочувствие.

Также грибы содержат витамины группы B — рибофлавин и ниацин, которые помогают организму превращать пищу в энергию.

Киви

Киви — настоящий энергетический фрукт. Он богат витамином C, дефицит которого может вызывать усталость. Желтые киви SunGold содержат больше витамина C, чем зелёные, но и обычные зелёные обеспечат организм мощной дозой антиоксидантов и полезных веществ.

Орехи макадамия

Орехи макадамия содержат полезные жиры, которые дают медленную и устойчивую энергию. Они не вызывают резких скачков сахара, а наоборот, помогают сохранять бодрость в течение дня.

Также в них много тиамина (витамина B1) — он помогает клеткам преобразовывать пищу в энергию и поддерживает здоровье нервной системы. Недостаток тиамина может привести к усталости, раздражительности и даже серьёзным нарушениям.

Бананы

Бананы — один из лучших источников быстрой энергии. Они содержат углеводы, клетчатку и калий, который поддерживает работу мышц и предотвращает судороги после физической нагрузки.

Кроме того, бананы — идеальный перекус: их можно добавить в смузи, овсянку или съесть просто так. Их естественная сладость делает их хорошей заменой сахару и сладостям.

Кефир

Кефир — ферментированный напиток, богатый пробиотиками, витаминами и минералами. Он помогает улучшить пищеварение и повысить усвоение питательных веществ, благодаря чему организм получает больше энергии.

В нём содержатся витамины группы B, особенно B12, которые помогают превращать пищу в энергию и бороться с усталостью. Кефир легко усваивается даже людьми с непереносимостью лактозы. Выбирайте варианты без добавленного сахара.

Батат (сладкий картофель)

Батат — источник сложных углеводов, которые медленно повышают уровень сахара в крови и обеспечивают устойчивую энергию. В нём много калия, который помогает работе мышц и снижает усталость после нагрузок.

Батат можно использовать в супах, салатах, запеканках или просто запечь с оливковым маслом — это вкусно и полезно.

Шпинат

Шпинат богат железом, магнием и калием — минералами, необходимыми для выработки энергии и кровообращения. Магний особенно важен для работы мышц и предотвращения спазмов.

Шпинат можно добавлять в салаты, смузи, омлеты или просто обжаривать с чесноком — он универсален и отлично подходит к любым блюдам.

Яйца

Яйца — источник белка, витаминов группы B и аминокислоты лейцина, которая помогает телу использовать энергию из запасов. Исследование Nature Cell Biology показало, что лейцин способствует повышению энергетической активности клеток.

Яйца легко готовить и они универсальны — их можно варить, жарить, запекать или добавлять в блюда.

Овсянка

Овсянка богата сложными углеводами и бета-глюканом — особым типом клетчатки, который поддерживает стабильный уровень сахара в крови и чувство сытости. Она помогает избежать перепадов энергии и улучшает концентрацию.

Лучше всего сочетать овсянку с белком (например, с ореховым маслом) — так энергия высвобождается дольше.

Яблоки

Яблоки содержат фруктозу и клетчатку, которые обеспечивают одновременно быстрый и длительный заряд энергии. Кроме того, в них есть кверцетин — антиоксидант, улучшающий работу сосудов и насыщение тканей кислородом.

Другие интересные новости о продуктах питания

Ранее УНИАН сообщал, какая рыба самая полезная для сердца и мозга. Кто-то мог знать, что в рыбе как таковой много витаминов, минералов и полезных для сердца омега-3 жирных кислот. Они уменьшают воспаление, поддерживают работу мышц и нервов и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но важно знать, какие виды рыбы все же чуть более полезные, чем другие.

Кроме того, диетологи назвали 5 полезных альтернатив зеленому чаю. Черный чай, например, тоже обладает большим количеством антиоксидантов.

Вас также могут заинтересовать новости: