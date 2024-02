Для наращивания мышечной массы необходимо достаточное количество высококачественного белка.

При правильном подходе закуски могут стать мощным инструментом для похудения и роста мышц, пишет Eat This, Not That.

Спортивный диетолог Дестини Муди поделилась 10 лучшими закусками для похудения, которые помогут вам нарастить мышечную массу и добиться успеха в приобретении желаемой формы.

Отмечается, что для наращивания мышечной массы необходимо достаточное количество высококачественного белка. Белок состоит из аминокислот, которые необходимы для построения и восстановления мышц.

Также указывается, что белок является наиболее насыщающим макронутриентом, что делает его незаменимым питательным веществом для снижения веса. Потребление продуктов, богатых белком, может помочь вам похудеть за счет увеличения чувства сытости, снижения общего потребления калорий и предотвращения переедания.

Лучшие закуски для похудения - список

Сывороточные протеиновые коктейли. Вам будет сложно найти более быстрый и удобный источник высококачественного белка, чем коктейль из сывороточного протеина.

Жареный нут. Это хрустящая и сытная закуска, которая сочетает в себе растительный белок, клетчатку и необходимые питательные вещества, способствующие росту мышц и снижению веса.

Вареные яйца. Это питательная закуска, богатая белком и полезными жирами. Благодаря минимальному количеству калорий и высокой сытости они являются идеальным вариантом для достижения целей по снижению веса и наращиванию мышечной массы.

Творог. Универсальная закуска, обеспечивающая хороший баланс белков и жиров для развития мышц. Кроме того, его медленное переваривание помогает сохранить чувство сытости, предотвращая переедание.

Эдамамэ. Это источник белка растительного происхождения, который поддерживает развитие мышц. Питательная закуска с низким содержанием калорий и высоким содержанием незаменимых аминокислот.

Вяленая говядина. Удобная, богатая белком закуска, которая может способствовать росту мышц, если употреблять ее в умеренных количествах.

Овсяная каша. Это сложный источник углеводов, который обеспечивает длительную энергию, необходимую для тренировок и обеспечивающую чувство сытости.

Тунец и крекеры. Тунец в сочетании с цельнозерновыми крекерами - это вкусная закуска с высоким содержанием белка. Он также богат жирными кислотами омега-3, которые поддерживают здоровье мышц и могут помочь в потере веса при включении в хорошо сбалансированный рацион.

Беби-морковь с греческим йогуртом. Сочетание молодой моркови с греческим йогуртом дает приятное сочетание хрустящей и сливочной консистенции. Эта комбинация содержит смесь клетчатки и белка, которая помогает снизить вес и сохранить мышцы.

Протеиновые чипсы, изготовленные из горохового или сывороточного белка, представляют собой хрустящую альтернативу традиционным картофельным чипсам. Помимо удовлетворения вашей тяги к перекусам, они также ускоряют синтез мышечного белка, что дает дополнительные преимущества.

