Эти 8 закусок дадут организму достаточное количество белка при относительно низкой калорийности. Мнение доктора медицинских наук.

Эффективная диета обычно предполагает незначительный дефицит калорий в рационе человека. Его можно достичь здоровым питанием и высоким уровнем активности в течение дня.

Чтобы похудеть и оставить "позади" жир, сохраняя при этом мышцы тела, специалисты советуют заниматься физическими упражнениями и поддерживать организм достаточным количеством белка - это фундаментальные "строители" нашего тела. Доктор медицинских наук, сертифицированный врач-диетолог Эми Гудсон акцентирует, что помочь себе можно полезными перекусами, ориентированными на максимальное количество белка и низкую калорийность. Ее советы подробно рассмотрел EatThis.

"Когда вы едите богатые белком закуски, вы с большей вероятностью обеспечите себе более длительное чувство сытости и будете менее склонны к перееданию позже. Это может помочь контролировать общее потребление калорий, способствуя снижению веса", - указала специалист.

Итак, какие перекусы стоит устраивать себе в течение дня.

Топ-8 белковых закусок

1. Сыр на ломтике цельнозернового крекера. Гудсон советует в рамках перекуса позволять себе примерно пол стакана нежирного творога. Его можно намазать поверх крекера и съесть с ломтиками свежего огурца. По данным Министерства сельского хозяйства США, на упомянутую порцию сыра приходится всего 90 калорий на 12 граммов белка - это эффективно и одновременно полезно, ведь в составе сыра есть также кальций белок и магний.

2. Хумус с палочками сыра моцарелла и морковью. Лишь само название может натолкнуть на мысль о действительно вкусном перекусе. Диетолог советует употреблять две столовые ложки любимого хумуса, две палочки сыра моцарелла и ломтики детской моркови (Этот продукт часто продается уже почищенным в магазине). Такая комбинация содержит менее 250 калорий. Хумусом мы наедим около 82 калорий, но дадим себе три грамма белка и два грамма клетчатки, указывается в расчетной таблицы американского правительственного сайта.

3. Салат из консервированного тунца. Еще одна вкуснятина, которую можно быстро себе организовать, например, во время рабочего перекуса. Медицинский экспертный совет специалистов из The Nutrition Twins утверждает, что незначительная порция тунца способна дать телу необходимое количество энергии, избегая "энергетического кризиса" и нездорового аппетита. Маленькая банка тунца может содержать всего 80 калорий (на 100 граммов около 200-220) с 12 полными граммами белка. Дать себе его как можно больше - необходимость, особенно, если вы активно занимаетесь спортом.

4. Сливочно-ванильный протеиновый напиток на растительной основе. Может выглядеть немного закрученно, но на самом деле все просто: смешиваем растительный протеин любимого производителя с небольшим количеством холодной воды, и готово. Таким образом даем себе примерно 20 граммов белка на 120 калорий, утверждает The Nutrition Twins.

5. Старая классика - сваренные вкрутую яйца. Если хотите максимально дать тело полезную пищу, следует обратить внимания на простые, но "надежные" в мире диетологии сваренные вкрутую яйца. Одним средним яичком вы съедите 6 граммов белка и примерно 50-70 калорий, в зависимости от размера продукта, говорится в таблице Nutritionix.

6. Тыквенные семечки. Если хочется чем-то похрустеть, есть отличная альтернатива чипсам. Можно перекусить сырыми тыквенными семечками. Да, они не менее калорийны за подсолнечные, однако дают существенное количество белка (на 100 граммов приходится почти 30 граммов протеина при питательной ценности в 574 кал, согласно данным на сайте Министерства сельского хозяйства США). Так что можно позволить себе небольшую порцию.

7. Тарелка греческого йогурта. На 100 граммов такого десерта придется около 73 калорий и почти 10 граммов белка, говорится в таблице. Диетологи утверждают, что греческий йогурт можно назвать "идеальным" по соотношению сытости, калорийности и пользы. Большинство подслащенных йогуртов содержат сахар. Поэтому стоит отдать предпочтение именно греческому, а если хочется сделать его слаще, есть целый арсенал идей: можно добавить туда сезонные фрукты с ягодами. Например, зимой можно добавлять киви, а летом клубнику, малину и другие вкусности.

8. Протеиновый батончик. Баловать себя чем-то действительно сладким тоже стоит. Альтернативой шоколаду могут стать протеиновые батончики. Они тоже калорийны и их количество стоит ограничивать. Главный интерес заключается в белках, которые мы можем из них получить. Обычный шоколад столько телу не даст. Nutritionix заявляет, что в среднем один такой батончик содержит от 110 до 200 калорий и около 20 граммов протеина.

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