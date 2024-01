Кофеин ускоряет обмен веществ.

Диетологи Тэмми Шеймс и Лисси Лакатос рассказали, сколько кофе следует употреблять каждый день, чтобы похудеть, пишет Eat This, Not That.

Сколько кофе нужно пить ежедневно для похудения

Согласно исследованию, проведенному учеными из школы общественного здравоохранения Гарвардского университета, выпивая четыре чашки кофе в день, можно снизить жировые отложения примерно на 4%.

Специалисты предполагают, что допускается потребление 200 до 400 мг кофе в день, в зависимости от массы тела. Это соответствует примерно двум-пяти чашкам.

"Имейте в виду, что, добавляя в кофе сливки, цельное молоко или сахар, вы можете легко компенсировать любые калории, которые вы сжигаете с помощью кофе", - предупредили диетологи.

Они добавили, что новое исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition, показало, что употребление кофе может помочь в потере веса, но если оно будет без добавок.

Говоря о том, почему кофе способен помочь при похудении, диетологи отметили, что кофеин обладает термогенным действием и ускоряет обмен веществ, помогая сжигать больше калорий.

"Кофе также может обуздать аппетит и уменьшить чувство голода. Исследования показывают, что употребление кофе перед едой может снизить количество калорий, которые вы съедаете… Кофе также содержит хлорогеновую кислоту, которая, как было доказано, ускоряет сжигание жира и может помочь замедлить усвоение углеводов", - добавили диетологи.

