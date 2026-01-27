Как вернуть полотенцам мягкость и пушистость: три верных способа

Жёсткие полотенца – частая проблема: со временем они теряют мягкость и хуже впитывают воду. Причины просты – остатки моющего средства, слишком высокая температура стирки и сушки, жёсткая вода и естественный износ волокон. Чтобы вернуть полотенцам пушистость и комфорт, достаточно скорректировать уход, пишет Southern Living.
Что добавить, чтобы полотенца были мягкими - рецепт
Сода и уксус (в два цикла)
Издание пишет, что уксус растворяет налёт, сода убирает запахи.
- Загрузите полотенца, не переполняя барабан.
- Вместо порошка добавьте 1 стакан белого уксуса.
- Тёплая вода – для цветных, горячая – для белых.
- Запустите второй цикл, добавив 1 стакан соды.
- Сушите при низкой или средней температуре.
Только уксус
Такой вариант - хорошая альтернатива кондиционеру для белья.
- 2 стакана уксуса залейте прямо в барабан.
- Стирайте без порошка и кондиционера.
- Стирка должна быть в тёплой или горячей воде.
- Сушка на низком или среднем нагреве.
Только сода
Такой вариант подходит для устранения запахов и лёгкой жёсткости.
- Добавьте ½ стакана соды на одну загрузку.
- Порошок можно использовать, кондиционер – нет.
- Стирайте в теплой или горячей воде.
- Сушка при умеренной температуре
Как стирать полотенца, чтобы были мягкие
Попробуте постирать полотенца этими способами - и результат не заставит себя ждать. Также важно перекладывать полотенца в сушилку сразу после стирки.
Перед сушкой встряхните полотенца, чтобы расправить волокна. Не перегружайте сушилку и избегайте сильного нагрева.
Между использованиями хорошо просушивайте полотенца, обеспечив доступ воздуха
Как восстановить мягкость полотенец - полезные советы
- Откажитесь от кондиционеров и салфеток для сушки – они снижают впитываемость.
- Используйте шарики для сушки как безопасную альтернативу.
- Не превышайте рекомендованную дозу моющего средства.
- Стирайте полотенца отдельно от вещей с молниями и грубыми тканями.
- Всегда следуйте рекомендациям производителя.
