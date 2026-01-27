Как вернуть полотенцам мягкость и пушистость: три верных способа

Полотенца стали жёсткими и плохо впитывают воду? Причина может быть в остатках моющих средств, жёсткой воде и неправильной сушке.

Жёсткие полотенца – частая проблема: со временем они теряют мягкость и хуже впитывают воду. Причины просты – остатки моющего средства, слишком высокая температура стирки и сушки, жёсткая вода и естественный износ волокон. Чтобы вернуть полотенцам пушистость и комфорт, достаточно скорректировать уход, пишет Southern Living.

Что добавить, чтобы полотенца были мягкими - рецепт

Сода и уксус (в два цикла)

Издание пишет, что уксус растворяет налёт, сода убирает запахи.

Загрузите полотенца, не переполняя барабан.

Вместо порошка добавьте 1 стакан белого уксуса.

Тёплая вода – для цветных, горячая – для белых.

Запустите второй цикл, добавив 1 стакан соды.

Сушите при низкой или средней температуре.

Только уксус

Такой вариант - хорошая альтернатива кондиционеру для белья.

2 стакана уксуса залейте прямо в барабан.

Стирайте без порошка и кондиционера.

Стирка должна быть в тёплой или горячей воде.

Сушка на низком или среднем нагреве.

Только сода

Такой вариант подходит для устранения запахов и лёгкой жёсткости.

Добавьте ½ стакана соды на одну загрузку.

Порошок можно использовать, кондиционер – нет.

Стирайте в теплой или горячей воде.

Сушка при умеренной температуре

Как стирать полотенца, чтобы были мягкие

Попробуте постирать полотенца этими способами - и результат не заставит себя ждать. Также важно перекладывать полотенца в сушилку сразу после стирки.

Перед сушкой встряхните полотенца, чтобы расправить волокна. Не перегружайте сушилку и избегайте сильного нагрева.

Между использованиями хорошо просушивайте полотенца, обеспечив доступ воздуха

Как восстановить мягкость полотенец - полезные советы

Откажитесь от кондиционеров и салфеток для сушки – они снижают впитываемость.

Используйте шарики для сушки как безопасную альтернативу.

Не превышайте рекомендованную дозу моющего средства.

Стирайте полотенца отдельно от вещей с молниями и грубыми тканями.

Всегда следуйте рекомендациям производителя.

