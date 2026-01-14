Можно ли стирать вместе одежду и полотенца: эксперты дали однозначный ответ

Эксперты объяснили, стоит ли соблюдать правило раздельной стирки одежды и полотенец.

Все мы сталкивались с такой ситуацией: наступает день стирки, а корзина с грязными вещами переполнена. Хотя это может показаться простым способом справиться со всей стиркой сразу, перед тем, как положить полотенца вместе с одеждой в стиральную машину, следует учесть несколько моментов, пишет Martha Stewart.

"Технически вы можете стирать полотенца вместе с одеждой, но стоит ли это делать? Наверное, нет", - отметила эксперт по уборке Кимберли Чизман.

Генеральный директор Organize With Marie Мари Дрейер поделилась, что можно стирать полотенца вместе с одеждой, но, как правило, лучше разделять их, чтобы избежать переноса ворса, неравномерного износа и проблем с гигиеной.

Прежде чем вы подумаете, что это какая-то конспирологическая теория о раздельной стирке, знайте, что за этим стоят реальные причины:

"Полотенца тяжелые, впитывают влагу и сильно линяют, а ворсинки могут прилипать к вашей любимой одежде – привет, черные леггинсы!", – объясняет Чизман.

Поскольку не все ткани одинаковы, эксперты не советуют стирать полотенца и одежду вместе.

"Полотенца грубые, а одежда мягкая; смешивание этих двух вещей может привести к потере прочности одежды", – добавила еще один эксперт Виктория Грин.

В публикации отмечается, что полотенца, изготовленные из влагопоглощающего хлопка или хлопковой смеси, предназначены для удержания влаги, тогда как одежда может быть изготовлена из различных материалов, таких как синтетика, хлопок или деликатные ткани.

Кроме того, как правило, полотенца тяжелее, а их волокна более абразивны, чем у большинства одежды. При совместной стирке они могут вызвать трение и износ более легких тканей, что приведет к потере ими формы и мягкости.

"Полотенца нельзя стирать с любым кондиционером для белья. Кондиционер для белья лишит полотенца способности впитывать воду, а это же главное, не так ли?", – отметила Грин.

Стирка одежды и полотенец отдельно не должна быть такой сложной задачей.

"Чтобы оставаться последовательным, выделите в прачечной небольшую корзину только для полотенец, чтобы они не смешивались с другим бельем. Немного организации может дать большой эффект, даже если речь идет о грязном белье", - посоветовала Чизман.

Также, как говорится в материале, обязательно стирайте полотенца в горячей воде, если на этикетке не указаны другие инструкции по уходу, чтобы обеспечить их тщательную очистку. Горячая вода является ключевым фактором для расщепления жиров, бактерий и остатков, которые часто накапливаются на полотенцах.

