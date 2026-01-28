Мир еще ближе к глобальной катастрофе: ученые перевели стрелки 'Часов Судного дня' вперед

Эксперты называют это прямым сигналом угрозы глобальной катастрофы, указывая на разрушение международных договоренностей.

"Бюллетень ученых-атомщиков" во вторник перевел стрелки "Часов Судного дня" вперед, остановив их на отметке 85 секунд до полуночи, что сигнализирует об угрозе глобальной катастрофы. Ученые перечислили несколько факторов, ставших основными причинами возможного масштабного разрушения.

С трудом достигнутые глобальные договоренности рушатся, ускоряя конкуренцию великих держав по принципу "победитель получает все" и подрывая международное сотрудничество, необходимое для снижения экзистенциальных рисков, пишет Interesting Engineering.

Среди главных причин перевода часов вперед члены ассоциации назвали российско-украинскую войну, прошлогодний майский конфликт между Индией и Пакистаном, а также удары Израиля и США по Ирану минувшим летом.

Развивающиеся технологии искусственного интеллекта и изменение климата также были расценены как факторы, способствующие прогнозируемой катастрофе.

Разбор причин

В настоящее время нельзя исключать потенциального начала мировой войны, поскольку многие страны находятся в конфликте по разным вопросам. Наиболее заметными из них являются конфликт между Израилем и Газой, к которому добавились попытки США атаковать Иран.

С другой стороны, российско-украинская война не демонстрирует признаков скорого завершения. НАТО – известный союз западных наций – также переживает неспокойные времена на фоне попыток президента Дональда Трампа получить контроль над Гренландией.

Стремительный рост технологий ИИ оказал негативное влияние на климат и человечество, пусть и косвенно. Дата-центры строятся быстрыми темпами для удовлетворения растущих потребностей ИИ в ресурсах, что ставит под угрозу природную среду обитания.

Член совета "Бюллетеня" Стив Феттер заявил, что рост числа "нерегулируемых инструментов ИИ" представляет большую угрозу для выживания человечества в наше время. Он выразил опасения, что фейковые изображения и видео, созданные ИИ, используются для изменения общественного восприятия и провоцирования беспорядков, что ведет к насильственным последствиям.

"Используя такие видео, можно попытаться убедить людей в том, что произошли события, которых на самом деле не было: например, что где-то идут беспорядки или ведутся боевые действия, которые являются фейком", – сказал он.

Группа также указала на усиление засух, волн тепла и наводнений, связанных с глобальным потеплением, а также на то, что она охарактеризовала как отсутствие значимых международных действий по решению кризиса. Она, в частности, подвергла критике политику Дональда Трампа, направленную на расширение использования ископаемого топлива и ограничение роста возобновляемой энергетики.

Экскурс в историю

"Бюллетень ученых-атомщиков" был основан в 1945 году Альбертом Эйнштейном, Робертом Оппенгеймером и исследователями Чикагского университета, сыгравшими ключевую роль в разработке первого атомного оружия в рамках Манхэттенского проекта. Два года спустя группа представила Часы Судного дня как символический способ сообщить о техногенных угрозах человечеству и планете. Изначально часы фокусировались в основном на рисках, связанных с ядерным оружием.

Положение минутной стрелки часов призвано показать, насколько близко человечество находится к самоуничтожению, вызванному неконтролируемым научным и техническим прогрессом.

В последние годы часы тикают все ближе к полуночи: с 90 секунд до полуночи в 2023 году до 89 секунд до полуночи в прошлом году.

"Бюллетень" также назвал биологические угрозы, такие как коронавирус и птичий грипп, а также официальную реакцию на них, в качестве факторов для перевода стрелок часов.

Ранее УНИАН сообщал, что еще недавно ученые предрекали рекордное приближение к ядерной полночи. Кто-то считал, что они и вовсе могут быть переведены на девять секунд вперед.

