Будут раздражать годами: дизайнер назвала 7 распространенных ошибок в интерьере

Эксперты советуют обращать внимание в первую очередь на практичность покупки, а уже потом – на её внешний вид.

Обновляя интерьер дома или квартиры, довольно легко допустить ошибки, которые заставят вас годами сожалеть о сделанном выборе. Особенно когда бюджет ограничен, а выбор товаров огромен. Издание Real Simple пообщалось с дизайнером интерьеров Бриттни Морган, которая назвала семь покупок, о которых владельцы жилья чаще всего сожалеют, а также предложила практичные альтернативы.

По мнению эксперта, большинство ошибок при обустройстве жилья связаны с желанием сэкономить или ориентироваться исключительно на внешний вид вещей. Именно поэтому она советует оценивать покупки не только по дизайну, но и по долговечности, удобству и практичности в повседневном использовании.

Дешевые диваны. Как отмечает дизайнер, слишком дешевые диваны часто оказываются невыгодной покупкой. Через несколько лет они теряют форму, становятся неудобными и требуют замены. По словам эксперта, стоит обращать внимание на модели с каркасом из высушенной древесины, качественной системой поддержки и плотным наполнителем подушек. Такая мебель служит значительно дольше и позволяет избежать дополнительных расходов в будущем.

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Неудобные обеденные стулья. Эксперт рассказывает, что покупатели часто выбирают стулья исключительно по внешнему виду, забывая о комфорте. В результате красивая обеденная зона почти не используется, поскольку сидеть на такой мебели неудобно. Дизайнер советует отдавать предпочтение эргономичным моделям с мягкими сиденьями и опорой для спины, которые сделают семейные ужины и прием гостей гораздо приятнее.

Матовые чёрные смесители и фурнитура. Такая сантехника может выглядеть роскошно, но требует ежедневного ухода. На ней хорошо заметны отпечатки пальцев и следы от воды, из-за чего поверхность приходится часто чистить. Вместо этого дизайнер рекомендует обратить внимание на матовое золото или другие тёплые оттенки металла, которые дольше сохраняют опрятный вид и легче вписываются в интерьер.

Слишком маленькие тумбы под телевизор. Одной из самых распространенных ошибок эксперт называет покупку слишком маленькой тумбы для большого телевизора. Из-за неправильных пропорций комната выглядит несбалансированной, даже если все остальные элементы интерьера подобраны удачно. По словам дизайнера, тумба должна быть шире телевизора и оставлять свободное пространство с обеих сторон, что создает более гармоничный и продуманный вид.

Пылесосы от неизвестных брендов. Попытка сэкономить на пылесосе нередко обходится новыми расходами. Бюджетные модели от малоизвестных производителей часто быстро ломаются или не справляются со своей основной задачей. Дизайнер советует инвестировать в технику проверенных брендов, ведь качественный пылесос способен эффективно работать годами и облегчает регулярную уборку дома.

Избыток открытых полок. По словам эксперта, многие люди вдохновляются фотографиями интерьеров с большим количеством открытых полок, но на практике такой подход не всегда оправдывает ожидания. Без достаточного количества книг, декора или опыта оформления полки могут выглядеть либо пустыми, либо загроможденными. Эксперт рекомендует сочетать открытые секции с закрытыми шкафчиками, где можно спрятать вещи, которые не стоит выставлять напоказ.

Дешевые "умные" лампы. Еще одна категория покупок, о которых часто жалеют владельцы жилья, – недорогие смарт-лампы от неизвестных производителей. Как рассказывает дизайнер, такие устройства нередко теряют связь со смартфоном или системой "умного дома", из-за чего пользователям приходится постоянно их перенастраивать. В материале отмечается, что лучше выбрать продукцию одного проверенного бренда, которая обеспечит стабильную работу и упростит управление освещением в доме.

Другие бытовые советы

Как писал УНИАН, уборку плинтусов можно значительно упростить, используя инструменты с длинной ручкой. Удлиняемая швабра позволяет быстро вытирать пыль, не становясь на колени, а пылесос с насадкой одновременно снимает и убирает пыль, не давая ей снова оседать.

Также мы рассказывали, что USB-C – это универсальный разъем, который может питать не только смартфоны, но и широкий спектр устройств. Среди неожиданных примеров – паяльники, нагревающиеся до 400 °C, перезаряжаемые батарейки AA/AAA со встроенным контроллером, портативные роутеры и мониторы, которые работают от одного кабеля.

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