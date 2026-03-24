У беременных женщин, которые употребляют эти 5 продуктов, рождаются дети с высоким IQ, – исследование

Беременным женщинам особенно важно в этот период позаботиться о здоровом питании.

Не новость, что пища, которую потребляет будущая мама, напрямую влияет на физическое развитие ее ребенка. Но некоторые продукты могут также влиять на интеллект ребенка, сообщает Your Tango.

Издание отмечает, что не только еда, но и все, что мать делает, ест и чувствует во время беременности, будет влиять на мозг ребенка. В частности, это касается физических упражнений, употребления листовых овощей и прочего.

Если вы беременны, вам нужно позаботиться о здоровом питании, включающем все необходимые витамины, минералы и другие питательные вещества. Однако, как говорится в статье, стоит также уделить приоритетное внимание этим пяти вещам, чтобы дать вашему малышу преимущество и в плане интеллекта:

1. Омега-3 жирные кислоты

Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, способствуют образованию нейронов. Нейроны – это нервные клетки, которые соединяют мозг со всеми другими частями тела и обеспечивают передачу сигналов с помощью электрических импульсов.

Беременной женщине следует ежедневно потреблять не менее 300 миллиграммов омега-3 ДГК, особенно в третьем триместре, когда развитие мозга ребенка достигает пика.

Издание отмечает, что омега-3 жирные кислоты содержатся в таких продуктах, как яйца, тофу, льняное семя, различные виды бобовых, шпинат и другие листовые овощи, а также красное мясо.

В исследовании Гарвардского университета 2005 года даже было обнаружено, что у женщин, которые во втором триместре беременности употребляли большое количество рыбы с высоким содержанием омега-3, дети в возрасте 6 месяцев демонстрировали лучшие результаты в тестах на умственное развитие, чем дети женщин, которые не употребляли много рыбы.

2. Фрукты и овощи

Фрукты и овощи содержат необходимые витамины, такие как витамины А, В, С и К, а также большое количество антиоксидантов, которые выводят вредные свободные радикалы из организма.

Объясняется, что эти свободные радикалы могут нанести серьезный вред мозгу ребенка, если будут оставаться в организме будущей матери.

В статье указывается, что к фруктам и овощам, богатым антиоксидантами, относятся листовые овощи, помидоры, папайя, ежевика, черника, апельсины и капуста кале. Примечательно, что кофе также является источником антиоксидантов, если употреблять его в умеренных количествах.

3. Белок

Белок способствует развитию новых клеток и регулирует уровень различных гормонов, что важно для беременных женщин. Объясняется, что аминокислоты, содержащиеся в белке, являются строительным материалом для клеток организма. Когда плод развивается в утробе матери, белок, который она потребляет, используется для формирования организма ребенка, в частности его мозга.

Издание сообщило, что беременным рекомендуется увеличить потребление белка как минимум на 10 граммов по сравнению с обычной нормой, особенно во втором и третьем триместрах.

4. Продукты, богатые железом

Железо также играет важную роль во время беременности, поэтому, как и в случае с белком, рекомендуется удвоить его количество в рационе. Добавляется, что это будет способствовать лучшему транспортированию кислорода по всему организму, и он дойдет до ребенка.

Издание отмечает, что у большинства женщин и так наблюдается дефицит железа в организме. Более того, дефицит железа у плода в утробе матери, как показали результаты исследования, может тормозить развитие структур мозга, что может привести к целому ряду проблем.

К продуктам, богатым железом, относятся нежирная говядина, бобовые, курица, зерновые и крупы, тофу, печень, сухофрукты (например, изюм), абрикосы, цельнозерновые продукты (например, пшеница и коричневый рис) и яйца.

5. Витамин D

Витамин D необходим для укрепления костей и иммунной системы. Во время беременности женщинам рекомендуется употреблять 600 международных единиц витамина D как для ребенка, так и для самой матери.

Исследование 2024 года показало, что женщинам следует увеличить ежедневное потребление витамина D до 4 000 МЕ, что обеспечивает наибольшую пользу для профилактики преждевременных родов и инфекций.

"Солнечный свет является основным источником витамина D, поэтому беременным женщинам рекомендуется гулять или просто находиться на свежем воздухе утром или вечером, чтобы получить достаточное количество этого витамина", – говорится в статье.

