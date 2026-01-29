Астронавты заметили древнее озеро, скрытое в пустыне

Ландшафт Джуббы запечатлел момент в истории планеты, когда Аравийский полуостров был гораздо зеленее, чем сегодня.

Древний город Джубба, расположенный в затопленной котловине пустыни Нафуд в Саудовской Аравии, процветает там, где когда-то правила вода. Об этом пишет dailygalaxy.

Отмечается, что окруженный высокими дюнами и палящей жарой, этот отдаленный поселок выделяется на спутниковых снимках как лоскутное одеяло из ярких зеленых кругов, свидетельствующее об удивительной сельскохозяйственной жизни, питаемой скрытыми грунтовыми водами.

Расположение Джуббы в котловине палеоозера помогло ей сохранить уникальный микроклимат. Ближайшая гора Джабаль Умм Синман, возвышающаяся на 1264 метра, играет важную роль. Ее силуэт с двумя горбами, напоминающий отдыхающего верблюда, вдохновил на название, которое переводится как "гора с двумя верблюжьими горбами".

Как отмечается в отчете обсерватории Земли NASA, массивная форма горы создает "ветровую тень", защищая город от большей части песка, переносимого преобладающими западными и восточными пустынными ветрами.

Интересно, что этот естественный барьер также способствовал развитию сельского хозяйства. Большая часть современного земледелия в этом районе основана на круговом орошении, образующем характерные круглые поля, видимые с орбиты. Благодаря подземному водоносному горизонту поселение продолжает получать доступ к воде даже в этой крайне засушливой зоне.

Реликвии древних обитателей пустыни

Важно, что помимо своей сельскохозяйственной ценности, Джубба также является одной из самых богатых археологических зон Саудовской Аравии. На скалистых предгорьях Джабаль Умм Синман разбросано около 5500 надписей и 2000 изображений животных, включая изображения леопардов, страусов и более 1000 верблюдов. Считается, что эти изображения датируются как минимум 10 000 лет назад. В статье сказано:

"Этот район, вероятно, был промежуточной точкой для древних людей, благодаря постоянному водоснабжению, которое сохранялось еще долго после того, как другие озера на Аравийском полуострове высохли около 5000 лет назад. Слаборазличимые дороги, видимые на спутниковых снимках, предположительно совпадают с тропами, которыми пользовались эти древние путешественники. Их наследие, высеченное в камне, является частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, который также включает в себя места наскальной живописи недалеко от Шуваймиса".

Континент, которому не хватает воды

Интересно, что ландшафт Джуббы запечатлел момент в истории планеты, когда Аравийский полуостров был гораздо зеленее, чем сегодня. По мере изменения климатических условий и распространения опустынивания большинство пресноводных озер региона исчезли.

"Озеро Джубба было одним из сети источников пресной воды в тогдашней более влажной среде. Даже когда регион стал более засушливым, озеро Джубба, вероятно, продолжало удерживать пресную воду в течение некоторого времени благодаря своему расположению среди дюн, пополняющих грунтовые воды", - отметила обсерватория Земли.

Важно, что существование таких мест подтверждает растущее число исследований древних миграционных маршрутов человека. Предполагается, что богатые водой контрольные точки, такие как Джубба, могли играть центральную роль в перемещении ранних популяций через засушливые зоны.

Необычние места на Земле

Недалеко от вершины подводной горы к западу от Срединно-Атлантического хребта возвышается изрезанный ландшафт. Это гидротермальное поле под названием "Затерянный город", которое представляет собой область морских щелочных гидротермальных источников, расположенных на массиве Атлантиды.

