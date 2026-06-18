Жюль Верн предсказал миссию Artemis 2 к Луне почти 160 лет назад – и угадал почти все

Когда корабль Artemis 2 приводнился в Тихом океане, комментатор NASA процитировал Жюля Верна – и это было не случайно.

"Со страниц Жюля Верна – к современной миссии на Луну: новая глава в исследовании нашего небесного соседа завершена". Эти слова произнёс комментатор NASA Роб Навиас, когда в апреле этого года корабль Artemis 2 Integrity благополучно приводнился в Тихом океане.

Поражает то, насколько миссия Artemis 2 оказалась схожа с путешествием, описанным французским писателем в середине XIX века. В то время, когда его современники сочиняли фантастические истории о полётах на воздушных шарах к другим планетам, Жюль Верн реалистично рассуждал о второй космической скорости, гравитационных манёврах и коррекционных включениях двигателей, пишет Space.

Да, он допускал ошибки – порой очевидные для современного читателя, но многие детали его рассказов оказались пророческими предвидениями реальных космических миссий, до которых оставалось ещё столетие и больше.

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Верна нередко называют отцом научной фантастики

Плодовитый писатель описывал удивительные путешествия на транспортных средствах, которых ещё не существовало, – например, на подводной лодке в "Двадцати тысячах лье под водой" – и уводил читателей в неизведанные края, как в "Путешествии к центру Земли".

Четвёртый роман Верна "С Земли на Луну" вышел в 1865 году. Его мрачно-комичные первые главы рассказывают о том, как члены Балтиморского оружейного клуба обнаруживают, что их баллистические таланты стали невостребованными после окончания Гражданской войны в Америке (которая ещё шла в момент написания романа).

Президент клуба Импи Барбикен предлагает новое применение их навыкам: "Мне пришло в голову: а нельзя ли с помощью достаточно мощной пушки выстрелить снарядом до Луны?"

Верн был одержим фактами и цифрами. Он подробно разъясняет математику и физику 274-метровой пушки Барбикена – "Колумбиады", – включая траекторию снаряда.

Его рассуждения о месте расположения "Колумбиады" оказались настолько обоснованными, что NASA повторило их десятилетия спустя: запускать нужно как можно ближе к экватору, чтобы использовать ускорение от вращения Земли. Верн выбрал место неподалёку от Форт-Майерса – на противоположной стороне Флоридского полуострова от мыса Канаверал, но на очень похожей широте.

Экстремальные перегрузки

По ходу романа "С Земли на Луну" французский авантюрист Мишель Ардан вызывается занять место в полом снаряде "Колумбиады". Барбикен и его антагонист капитан Николль вскоре соглашаются присоединиться к нему.

Но здесь мы сталкиваемся с первым серьёзным просчётом в концепции Верна. В отличие от ракеты, которая набирает вторую космическую скорость за несколько минут, создавая сильные, но переносимые перегрузки, снаряд пушки разгоняется почти мгновенно. Барбикен, Николль и Ардан были бы расплющены в лепёшку.

Тем не менее вымышленный запуск проходит успешно. Продолжение – "Вокруг Луны", опубликованное четыре года спустя, в 1869 году, – подхватывает нить повествования. Вместо того чтобы попасть на Луну, как весьма опрометчиво планировал Барбикен, снаряд оказывается на траектории свободного возврата, огибая обратную сторону нашего естественного спутника.

Некоторые детали продолжения трогательно наивны. Хотя Верн снабжает своих путешественников химическими приборами для производства кислорода и поглощения углекислого газа, он без всякого беспокойства позволяет им несколько раз открывать иллюминаторы – лишь бы побыстрее!

Интерьер снаряда просторен и богато обставлен, как викторианский кабинет, а его обитатели наслаждаются изысканными блюдами с хорошим вином – разительный контраст с сублимированными пайками, которыми питались Рид Уайзман и его коллеги во время Artemis 2.

Верн также изображает экипаж, в основном прижатым к полу снаряда силой тяжести. Он ошибочно описывает невесомость лишь в "нейтральной точке" – месте, где притяжение Земли и Луны уравновешены. И всё же удивительно читать о воображаемой невесомости в эпоху, когда она была совершенно за пределами человеческого опыта (разве что в момент аварии одного из недавно изобретённых "безопасных лифтов").

Свет во тьме

Как и экипаж Artemis 2, Барбикен, Николль и Ардан с восторгом наблюдают лунную поверхность во время полёта. Описывая их наблюдения, Верн опирался преимущественно на реальные земные данные, которые тщательно изучил в библиотеках Парижа. Но когда его экипаж огибает обратную сторону Луны, "окутанную глубочайшим мраком", они вдали замечают мерцающий огонёк.

Это выразительное мерцание в огромной черноте лунной ночи, должно быть, было именно тем, что Уайзман и его коллеги пережили, увидев вспышки от микрометеоритных ударов на тёмной стороне Луны. Те, кто смотрел трансляцию Artemis 2, наверняка помнят, как специалисты в комнате научной оценки буквально запрыгали от радости, когда астронавты сообщили об этих вспышках.

В соответствии с научными представлениями своего времени, согласно которым лунные кратеры имеют вулканическое происхождение, Верн объясняет мерцание извержением.

Но несколькими страницами позже снаряд его героев сталкивается с метеором, который взрывается неподалёку. "Тысячи сверкающих осколков летели вокруг них во всех направлениях", – пишет он в переводе Эдварда Рота. Остаётся только догадываться, как на это отреагировали бы в комнате научной оценки!

Когда вымышленный снаряд во второй раз приближается к точке нулевой гравитации, экипаж опасается застрять в ней. В ещё одном провидческом сюжетном ходе Верн заставляет своих персонажей попытаться произвести коррекционное включение двигателей с помощью пороховых ракет. Манёвр не удаётся, но у снаряда оказывается достаточно инерции, чтобы снова попасть под притяжение Земли.

Барбикен, Николль и Ардан приводняются в Тихом океане – опять-таки каким-то образом пережив мощнейший удар, поскольку у снаряда нет парашютов, – и в итоге их подбирает ВМС США, прямо как экипажи "Аполлона" и Artemis.

Заключительные главы "Вокруг Луны" показывают триумфальное шествие троицы по улицам американских городов – последнее предвосхищение реальных лунных миссий.

"Сто лет назад Жюль Верн написал книгу о путешествии на Луну", – произнёс Нил Армстронг во время обратного полёта на Землю в ходе миссии "Аполлон-11" в 1969 году. – "Его космический корабль "Колумбия" стартовал из Флориды и приводнился в Тихом океане после облёта Луны".

Почти шестьдесят лет спустя, и через 160 лет после первой публикации, воображаемые космические полёты Жюля Верна продолжают перекликаться с реальными миссиями человечества к нашему ближайшему соседу.

Ранее УНИАН сообщал, что астронавты Artemis II рассказали о сложностях возвращения.

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