Впервые за 54 года люди покинули орбиту Земли: миссия Artemis II отправилась к Луне

Миссия NASA Artemis II достигла важной стадии в четверг вечером – астронавты успешно осуществили запуск двигателей, который вывел их за пределы орбиты Земли и направил на траекторию к Луне, пишет The Independent. Отмечается, что этот ключевой маневр – так называемое транслунарное включение двигателей – произошел через 25 часов после старта. В результате трое американских астронавтов и один канадец отправились в полет с облетом Луны, запланированным на начало следующей недели. Капсула Orion покинула орбиту точно по плану и теперь движется к Луне, расположенной примерно в 400 тысяч километров.

Представительница NASA Лори Глейз во время пресс-конференции заявила, что впервые со времен миссии "Аполлон-17" в 1972 году люди покинули орбиту Земли, подчеркнув, что запуск двигателей прошел безупречно.

Канадский астронавт Джереми Хенсен рассказал, что он и его коллеги буквально "прилипли к иллюминаторам", наблюдая, как Земля удаляется, и любуясь "невероятными" видами.

"Человечество вновь продемонстрировало, на что оно способно, и именно ваши надежды на будущее ведут нас в этом путешествии вокруг Луны", – отметил он.

Прежде чем разрешить экипажу отправиться к Луне, NASA удерживало их вблизи Земли в течение суток, чтобы проверить системы жизнеобеспечения капсулы.

Теперь, когда курс взят на Луну, тестовый полет Artemis II открывает путь к масштабным планам NASA – созданию лунной базы и обеспечению длительного пребывания людей на спутнике Земли.

"Командир Рид Вайзман, пилот Виктор Гловер, а также Кристина Кох и Джереми Хенсен совершат облет Луны, после чего выполнят разворот и вернутся на Землю без посадки. В ходе миссии они станут людьми, которые удалились от нашей планеты дальше всех в истории, побив рекорд "Аполлона-13", установленный в 1970 году. Кроме того, при входе в атмосферу в конце полета 10 апреля они могут установить рекорд скорости", – говорится в статье.

Гловер, Кох и Хенсен уже вошли в историю как первый темнокожий астронавт, первая женщина и первый негражданин США, отправившиеся на Луну. Все 24 участника лунных миссий программы "Аполлон" были белыми мужчинами, уточняет СМИ.

Перед ключевым этапом, добавляют авторы статьи, Центр управления полетами разбудил экипаж песней Джона Ледженда "Green Light" с участием Andre 3000, а также подборкой поздравлений от команд NASA.

"Мы готовы", – заявил Гловер.

Окончательное "добро" на выполнение маневра дали за несколько минут до запуска двигателей, назвав миссию "возвращением человечества на Луну". Капсула движется по так называемой траектории свободного возвращения, используя гравитацию Земли и Луны для осуществления полета по форме "восьмерки". Во время маневра скорость корабля возросла примерно до 38 тысяч км/ч, что позволило покинуть орбиту Земли.

"Этим маневром к Луне мы не покидаем Землю – мы ее выбираем", – сказала Кох.

Следующим важным этапом станет облет Луны, запланированный на понедельник.

Orion пролетит примерно на 6,4 тысячи километров дальше Луны, после чего повернет назад. Это даст астронавтам уникальную возможность увидеть освещенную обратную сторону спутника, недоступную для наблюдения с Земли. Кроме того, экипаж сможет наблюдать полное солнечное затмение, когда Луна временно закроет Солнце.

Пока экипаж ожидал выхода на траекторию, астронавты наслаждались видом Земли с высоты десятков тысяч километров. Кристина Кох отметила, что им хорошо видны побережья континентов и даже Южный полюс, где она ранее работала.

"NASA рассчитывает, что этот испытательный полет станет толчком для всей программы Artemis и позволит осуществить высадку людей на Луну в 2028 году. В то же время некоторые системы, в частности туалет в капсуле Orion, могут потребовать доработки", – констатируют журналисты.

Так называемый "лунный туалет" вышел из строя еще в среду после выхода на орбиту. Центр управления помог Кристине Кох устранить проблему, однако некоторое время пришлось пользоваться запасными пакетами для сбора мочи.

Также инженеры смогли повысить температуру внутри капсулы – ранее там было настолько холодно, что астронавтам пришлось достать теплую одежду.

Запасные пакеты понадобились еще раз позже: экипаж получил указание наполнить их водой из бортового диспенсера. После старта возникла проблема с клапаном, поэтому в NASA решили создать резерв питьевой воды. Астронавты использовали трубочки и шприцы, чтобы запастись более чем 7 литрами воды перед продолжением полета к Луне.

У экипажа Artemis 2 возникли проблемы – что известно

Напомним, во время пребывания на орбите Земли экипаж Artemis II, стартовавший 2 апреля, сообщил наземной команде о неисправности туалета. Астронавты заметили мигающий индикатор ошибки, который заместитель администратора NASA назвал "проблемой с контроллером". Ее устранение заняло несколько часов, проблему частично удалось решить до полуночи.

