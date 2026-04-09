'Самая опасная часть миссии': астронавты Artemis II рассказали о сложностях возвращения

Artemis II приближается к атмосфере Земли со скоростью, в 13 раз превышающей скорость пули.

Экипаж Artemis II побывал на Луне и направляется обратно, но теперь сталкивается с самой большой опасностью за всю миссию: возвращением на Землю, сообщает Mirror.

Издание рассказало, что трудно представить, каково это – находиться внутри крошечного аппарата размером с мини-автобус, когда его трехдюймовый теплозащитный экран выдерживает температуру 2700 °C при скорости 25 000 миль в час.

"Это необыкновенное путешествие, которое смогут пережить лишь немногие избранные", – говорится в статье.

Приводятся данные, что к моменту входа в атмосферу Земли ранним утром в субботу они пролетят более полумиллиона миль.

Приключения миссии захватили воображение миллионов людей на Земле. Издание отмечает, что это самая интересная космическая миссия со времен высадки на Луну в 1969 году. Но даже члены экипажа признают, что именно этот последний этап таит в себе наибольшую опасность.

Издание сообщило, что Виктор Гловер признался, что больше всего он ждал того, чтобы просто вернуться домой и снова увидеть свою семью.

Отмечается, что американский космический гигант Lockheed Martin построил космический аппарат для миссии Artemis II, который отделился от огромной ракеты, несущей топливо для запуска, 1 апреля из Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Примечательно, что в составе экипажа были космонавты, которые вместе имеют за плечами десятки лет космических полетов. 50-летний Рейд Визман – ветеран ВМС с 16-летним стажем работы космонавтом, который уже провел в космосе шесть месяцев. Он всю жизнь любил летать, но на земле страдает от боязни высоты.

49-летний Гловер, бывший летчик-испытатель, является астронавтом уже 12 лет и провел в космосе шесть месяцев. Во время службы в вооруженных силах Виктор имел позывной IKE, что расшифровывается как "I Know Everything" (Я знаю все).

Его соотечественница Кристина Кох, 47 лет, – инженер-электрик, которая из 12 лет своей карьеры космонавта провела один год в космосе. Она вошла в историю, приняв участие в первом полностью женском выходе в открытый космос во время пребывания на Международной космической станции.

50-летний канадец Джереми Хансен – пилот-истребитель с 16-летним опытом работы космонавтом, но это его первая миссия в космосе.

По мнению издания, его товарищам по экипажу понадобится весь их опыт на последнем этапе.

"Модуль Artemis 2 отделится от остальной части космического аппарата, а капсула повернется так, чтобы ее теплозащитный экран принял на себя основной удар от высоких температур, возникающих при входе в атмосферу, и обеспечил безопасность астронавтов внутри", – поясняется в публикации.

Детали первого неудачного испытания

Примечательно, что теплозащитный экран, поврежденный во время первой миссии, будет играть решающую роль. После того как космический корабль безопасно пройдет этот участок, раскроется ряд парашютов, чтобы замедлить его движение.

Четырех членов экипажа будет защищать теплозащитный экран, изготовленный из материала под названием Avcoat, состоящего из кремнеземных волокон и эпоксидной смолы, уложенных в стеклопластиковую сетку с сотовой структурой. Экран длиной 16,5 футов, состоящий из 186 блоков Avcoat, предназначен для "контролируемого" сгорания, чтобы отвести тепло, образующееся при входе в атмосферу, от капсулы.

Во время первого беспилотного испытания щит треснул и отломился кусками. Бывший астронавт NASA доктор Дэнни Оливас, расследовавший этот инцидент, признал, что это "не тот теплозащитный экран, который NASA хотела бы предоставить астронавтам".

Он был доволен тем, что последующие изменения сделали его безопасным.

Модернизация

"Следователи выявили первопричину, что стало ключевым моментом. Если мы будем придерживаться новой траектории входа в атмосферу, то этот теплозащитный экран будет безопасен для полета", – заявил командир миссии Рейд Визман.

Издание сообщило, что экипаж будет принимать таблетки соли для увеличения объема крови. Это поможет им выдержать перегрузки и предотвратить потерю сознания, поскольку под действием гравитации кровь приливает к ногам.

Отмечается, что астронавты имеют герметичные оранжевые скафандры системы выживания экипажа Orion. Под ними они будут носить специальную компрессионную одежду, которая поможет поддерживать артериальное давление.

С 11 парашютами корабль должен приземлиться в Тихом океане у Сан-Диего около 1:07 в субботу.

Виктор Гловер, отец четверых детей и бывший летчик-испытатель ВМС США, признал, что последний этап является самым опасным:

"Я не трачу много времени на то, чтобы нервничать или волноваться по этому поводу. Есть только одна вещь, которая меня очень волнует: то, что моя семья будет там и будет наблюдать за всем, что происходит, на протяжении всего времени. Они затаили дыхание. И я знаю, что только тогда, когда мы благополучно вернемся на Землю, они смогут по-настоящему выдохнуть и успокоиться. Вот эта часть и вызывает у меня наибольшие сомнения".

Миссия Artemis II: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что экипаж Artemis II достиг наибольшего в истории расстояния от Земли, побив рекорд миссии Apollo 13. Тогда их корабль Orion вошел в сферу гравитационного влияния Луны. По данным СМИ, экипаж движется по так называемой "свободной обратной траектории", которая позволяет кораблю естественным образом вернуться на Землю даже без дополнительных маневров. Примечательно, что помимо рекорда по расстоянию, миссия отметилась еще одним символическим достижением – наземные команды передали, вероятно, самое длинное в истории сообщение "от человека к человеку".

Также мы писали, что во время пребывания на орбите Земли экипаж Artemis II сообщил наземной команде о неисправности туалета. Заместитель администратора NASA Амит Кшатрия во время пресс-конференции объяснил, что возникли "проблемы с контроллером". По данным, их устранение заняло несколько часов. Примечательно, что это первый случай, когда на миссии в дальний космос установлен полноценный туалет. Издание NYT сообщило, что во время программ Apollo в 1960–70-х годах у астронавтов не было ни туалета, ни отдельной санитарной зоны на борту. Астронавты пользовались специальными пакетами для сбора отходов во время полета на Луну, а после высадки оставляли их на поверхности.

