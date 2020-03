В США полиция попросила преступников "приостановить преступления" в связи с коронавирусом

Полицейское управление города Солт-Лейк-Сити (столица штата Юта, США) призвало преступников прекратить преступную деятельность в связи с угрозой коронавируса.

На территории штата Юта зафиксировано 25 больных коронавирусом. В субботу был обнаружен первый больной, который был заражен внутри региона.

В связи с этим полицейское управление подготовило заявление, в котором призвало граждан «приостановить преступную активность и недобросовестное поведение до дальнейшего уведомления».

«Мы ценим ваше ожидаемое сотрудничество в борьбе с преступностью и заранее благодарим преступников», - отметили в полиции.

Due to the confirmed case of #COVIDー19 from community spread, SLCPD is asking all criminal activities/nefarious behavior to cease until further notice. We appreciate your anticipated cooperation in halting crime & thank criminals in advance. #SocialDistancingNow#behaveyourselfpic.twitter.com/JeQnQKdXAT