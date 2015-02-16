Телезрителям в США ошибочно показали Обаму как подозреваемого в изнасиловании - СМИ

Фотография Обамы с подписью "обвинений нет" демонстрировалась в эфире в пятницу 13 февраля не менее пяти секунд за спиной у ведущей вечернего выпуска новостей, в то время как она зачитывала следующий текст: "Единственному подозреваемому в сексуальном насилии в Государственном университете Сан-Диего не будут предъявлены обвинения", пишет РИА Новости.

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В течение выпуска извинений не последовало. "Они не делают этого (не извиняются — ред.), когда случаются такие мелочи", — заявил газете Times of San Diego редактор канала Майк Уилль. "Да, было такое. Но это не нарочно", — отметил Уилль.

По его словам, в студию с жалобами никто не звонил.