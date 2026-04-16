Пентагон испугался критической зависимости от Starlink, ставшего незаменимым, – Reuters

При этом у сервиса существуют серьезные проблемы с надежностью.

Армия США критически зависит от спутниковой связи Starlink, и проблемы с ней могут иметь фатальные последствия в случае войны с Китаем. Об этом пишет Reuters.

Ссылаясь на осведомленные источники, издание рассказывает об эпизоде с военных учений в августе прошлого года, когда во время испытания морских беспилотников произошел глобальный сбой в работе Starlink. В то время как миллионы пользователей Starlink по всему миру временно оказались без интернета, два десятка морских дронов ВМС США неподвижно замерли у побережья Калифорнии почти на час.

Отмечается, что Пентагон рассматривает технологию морских дронов как важный инструмент на случай войны с Китаем. Но уже произошло несколько сбоев в работе Starlink, из-за которых операторы теряли контроль над этими беспилотниками.

Помимо спутниковой связи Starlink, SpaceX также имеет практически монополию на космические запуски, что приносит компании миллиарды долларов прибыли. Но это же делает компанию слишком важной для американской обороны.

Представители Демократической партии уже пытались обратить внимание Пентагона на потенциальные риски его зависимости от одной компании, возглавляемой "самым богатым человеком в мире".

В этом контексте Reuters вспоминает скандалы, связанные с тем, как украинские военные операции срывались или сталкивались с трудностями из-за нежелания SpaceX предоставить им канал связи над оккупированной территорией или над Россией. Также упоминается история, когда SpaceX якобы отказалась предоставить свои услуги американским военным, размещенным на Тайване, чтобы не попасть под санкции Китая.

Эксперт по автономной войне в Институте Хадсона Брайан Кларк отметил, что, несмотря на все вышеописанное, преимущества Starlink как дешевого и доступного сервиса пока перевешивают риски.

"Вы принимаете эти уязвимости из-за преимуществ, которые получаете от повсеместности, которую они обеспечивают", – сказал он.

Война в Украине и Starlink

Как писал УНИАН, спутниковая связь Starlink остается критически важным фактором в войне, прежде всего из-за ее влияния на управление войсками и координацию действий. В частности, после потери доступа к Starlink российские подразделения утратили координацию и были вынуждены перейти на радиосвязь, которую украинские силы начали эффективно перехватывать, что позволило проводить успешные контратаки и отбивать территории.

Кроме того, блокировка несанкционированных терминалов Starlink, которые использовала РФ, привела к росту ее потерь и снижению интенсивности штурмов.

