Учёные оживили 24-тысячелетнее животное, найденное в Сибири: оно уже начало размножаться

Микроскопическое животное, проведшее в состоянии глубокой заморозки около 24 000 лет, было успешно возвращено к жизни учеными, сообщает IDR.

Речь идет о коловратке (ротифере) – крошечном многоклеточном организме, известном своей почти магической устойчивостью.

Ученые извлекли ее из глубин сибирской вечной мерзлоты, где она оставалась нетронутой на протяжении 24 тысячелетий, начиная с эпохи позднего плейстоцена. После деликатного размораживания в лаборатории существо не только "протерло глаза", но и продемонстрировало полную биологическую активность.

Видео дня

Как говорится в материале, это открытие фактически переписывает границы криптобиоза – состояния, когда метаболизм замедляется почти до нуля. Если раньше подобные "чудеса" наблюдали только у простейших одноклеточных, то коловратка – это уже сложный механизм с кишечником и даже зачатками мозга.

"Ядро содержало богатый льдом суглинок позднего плейстоцена формации Едома (также известной как ледниковый комплекс). Форма, хорошее развитие и широкое распространение ледниковых клиньев, а также периодические находки хорошо сохранившихся мумий млекопитающих подтверждают синкриогенетическое формирование ледникового комплекса, то есть то, что слои отложений замерзали относительно быстро после формирования и никогда не таяли", – написали исследователи в своем отчете.

Ведущий исследователь Стас Малавин подчеркнул, что этот случай – не случайная аномалия, а доказательство невероятной стойкости жизни.

По имеющимся данным, коловратка начала размножаться бесполым путем, что подтверждает: тысячелетия холода не повредили ее клеточную структуру.

"Наш отчет – самое убедительное на сегодняшний день доказательство того, что многоклеточные животные могут выдерживать десятки тысяч лет в криптобиозе – состоянии почти полностью остановленного метаболизма", – отметил ученый.

По мнению экспертов, хотя этот успех и напоминает сюжеты о Капитане Америке, человечеству пока рано готовить криокамеры. Однако понимание того, как клетки избегают повреждений от льда и радиации, дает колоссальный импульс для медицины и будущих космических миссий.

"Вывод заключается в том, что многоклеточный организм может быть заморожен и сохранен в таком виде тысячи лет, а затем вернуться к жизни – мечта многих писателей художественной литературы. Конечно, чем сложнее организм, тем сложнее сохранить его замороженным живым, а для млекопитающих это пока невозможно. Однако переход от одноклеточного организма к организму с кишечником и мозгом, хоть и микроскопический, – это большой шаг вперед", – очертил перспективы Малавин.

Сокровища глубин

Ранее УНИАН писал о масштабном археологическом исследовании у греческого острова Антикитера, где ученые обнаружили множество новых артефактов на месте знаменитого кораблекрушения, произошедшего около 2000 лет назад.

Исследователи нашли фрагменты корпуса судна, керамику и другие предметы быта, которые помогают лучше понять маршрут и груз древнего торгового корабля. В частности, находки подтверждают, что судно перевозило предметы роскоши и ценные произведения искусства, среди которых когда-то был обнаружен и знаменитый Антикитерский механизм.

Вас также могут заинтересовать новости: