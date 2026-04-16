Путин демонстрирует слабость, и это шанс для Европы, - экс-министр обороны Британии

Кремль делает ставку на то, что Европа будет воспринимать угрозы буквально и избегать жёстких шагов.

Европе следует воспринимать действия российского диктатора Владимира Путина не как проявление силы, а как признаки уязвимости. И использовать этот момент для усиления давления, пишет в колонке The Telegraph бывший министр обороны Великобритании Лиам Фокс.

Автор подчёркивает, что агрессивная риторика Кремля и демонстративные угрозы – это не столько свидетельство уверенности, сколько попытка скрыть реальные проблемы. Россия, несмотря на внешнюю демонстрацию силы, сталкивается с серьёзными ограничениями – как военными, так и экономическими.

Отмечается, что подобная стратегия Москвы во многом рассчитана на страх и нерешительность европейских стран. Кремль делает ставку на то, что Европа будет воспринимать угрозы буквально и избегать жёстких шагов, опасаясь эскалации.

Однако, как подчёркивает автор, именно такая осторожность Европы играет на руку России. Вместо того, чтобы реагировать сдержанно, Лиам Фокс предлагает европейским государствам занять более решительную позицию, усиливая поддержку Украины и увеличивая давление на Москву.

В публикации также указывается, что затягивание конфликта выгодно Кремлю, поскольку даёт ему время адаптироваться и искать новые способы обхода санкций. В то же время для Европы это означает рост рисков и дальнейшее ухудшение безопасности на континенте.

Текущая ситуация открывает для Европы окно возможностей: слабость России может быть использована для изменения баланса, но только при условии более жёсткой и последовательной политики, резюмирует автор.

Угрозы Кремля - последние новости

Ранее Министерство обороны России опубликовало список европейских компаний, которые, по мнению Кремля, причастны к производству боевых беспилотников для Киева. Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев угрожает, что упомянутые предприятия могут стать целями для российских военных. В ведомстве также отметили, что список был опубликован для того, чтобы "информировать европейскую общественность" о якобы угрозах безопасности и местах расположения военных производств.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу озвучил угрозы в сторону Финляндии и стран Балтии о том, что Россия будет защищаться в связи с атаками украинских дронов. Он заявил, что эти страны предоставляют свою территорию Киеву для запусков беспилотников.

Вас также могут заинтересовать новости: