Обама просит разрешения на использование войск против "Исламского государства"

"Резолюция, которую мы направили сегодня не призывает к развертыванию наземной военной операции в Ираке или Сирии", - заявил Барак Обама, передает радио "Свобода".

"Это не одобрение другой войны на суше, как это было в Афганистане или Ираке", - подчеркнул президент США.

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Согласно американскому законодательству, Конгресс одобряет использование войск сроком на 3 года. У это одобрения нет географических ограничений.

Такое разрешение Конгресса заменило бы предыдущую его версию от 2002 года, которое было одобрено еще до войны в Ираке. Новая авторизация не меняет документа, принятого после атак 11 сентября в США.

США и силы международной коалиции наносят воздушные удары по позициям "Исламского государства" в Ираке с августа 2014 года, а в Сирии - с сентября. В течение этого времени было нанесено около 2300 авиаударов.