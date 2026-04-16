Американский аналитик спрогнозировал, где Россия сосредоточит основные усилия на фронте

По словам эксперта, у россиян не будет возможности штурмовать Славянск и Краматорск с использованием значительных сил.

В этом году России будет трудно поддерживать такую же интенсивность наступательных действий на фронте, как это было в прошлом году. Основные направления активности врага, вероятно, не изменятся – в частности, речь идет об участках в Донецкой и Запорожской областях.

Такое мнение в интервью "Суспильному" высказал старший исследователь Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман. Он отметил, что российские войска несут серьезные потери в войне против Украины. Несмотря на то, что противник превосходит по численности, на данном этапе у него практически нет резервов, которые позволили бы развивать успехи. Более того, оккупанты вынуждены перебрасывать силы с одного участка фронта на другой.

"Что касается фронта, то основные направления, думаю, останутся прежними. Продолжаются бои за позиции к востоку от реки Оскол. Сложный участок, на мой взгляд, – это бои вокруг Лимана. Украина эффективно его защищает, но россияне пытаются обойти город с севера и юго-востока. Потеря Северска в определенной степени дестабилизировала оборону в том районе. Далее, конечно, Добропольское направление. Бои здесь продолжаются уже несколько лет. Отдельно здесь можно упомянуть такие населенные пункты, как Родинское, Гришино и другие", – отметил Кофман.

Также аналитик упомянул о боях в Запорожской области, где фронт стал значительно динамичнее:

"Это большая "серая зона". Российские подразделения пытались закрепиться, но Украина продолжает давить. Здесь, в Запорожской области, можно увидеть, как на разных участках украинские и российские подразделения продвигаются одновременно".

В то же время, по словам эксперта, возможности штурмовать Славянск и Краматорск большими силами у россиян не будет. По его мнению, главная угроза для этих городов будет заключаться в том, что враг подойдет достаточно близко для того, чтобы его дроны могли свободно летать в этих населенных пунктах.

Это послужило бы поводом для объявления эвакуации.

"И тогда эти города повторили бы судьбу Покровска периода конца 2024-го – начала 2025-го. То есть Украина вроде бы и контролирует город, но он теряет свою жизнеспособность. При этом, повторюсь, у россиян сейчас нет сил для эффективного штурма таких городов. То, что мы видим, – это борьба за остальную часть Донецкой области – попытки окружения, а также попытки постепенного продвижения к Славянску и Краматорску. И во многом все будет зависеть от слаженности обороны", – продолжил Кофман.

Эксперт добавил, что сейчас исход боевых столкновений часто определяет не количество пехоты, а сами позиции становятся статичными. И Украина, и агрессор Россия обладают высоким уровнем огневого контроля благодаря применению дронов, поэтому действия пехоты в городах отличаются от того, что можно было наблюдать в 2022-23 годах, пояснил Кофман.

"Позиции "застывают" так, что стороны просто присутствуют в разных частях или кварталах города. И исход боя больше зависит от дронов одной из сторон, артиллерии, огневой поддержки и способности вытеснить группы операторов БПЛА противника", – отметил аналитик.

Он добавил, что преимущество в килл-зоне играет гораздо более важную роль, чем ближний бой.

Война в Украине – ситуация на фронте

Украинские военные отбили часть улиц в Волчанске Харьковской области. Командир роты из состава 57-й отдельной мотопехотной бригады Олег Крыжановский заявил, что было ликвидировано большое количество оккупантов, и это сказалось на темпах продвижения врага.

Между тем DeepState сообщает о продвижении российских войск в районе двух населенных пунктов в Сумской области. Речь идет о селах Новодмитровка и Степок.

