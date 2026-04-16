Трамп отреагировал на российскую атаку по Киеву

Реакция президента США была довольно лаконичной.

Президент Соединенных Штатов Америки отреагировал на массированный удар российских оккупационных войск по Киеву в ночь на 16 апреля.

Во время общения с прессой его спросили, что он думает о ночном обстреле. Трамп ответил довольно лаконично.

"Я думаю, что это ужасно", – заявил американский лидер.

Больше по поводу российского обстрела Трамп ничего не сказал.

Атака РФ на Украину 16 апреля

В ночь на 16 апреля российские оккупанты нанесли массированный удар по различным областям Украины. Враг бид по Киеву, Днепру, Одессе, Харькову. Погибли люди, в том числе ребенок. Число пострадавших исчисляется десятками.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины отметили, что оккупанты применили большое количество баллистики. Кроме того, атака проводилась не как обычно, в течение ночи – еще днем 15 апреля россияне применили стратегическую авиацию.

Пресс-секретарь ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина нуждается в крайне срочном пополнении запасов ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов "Петриот", чтобы противостоять российской баллистике. Речь идет о ракетах PAC-2 и PAC-3.

