Трамп отреагировал на российскую атаку по Киеву

Президент Соединенных Штатов Америки отреагировал на массированный удар российских оккупационных войск по Киеву в ночь на 16 апреля.
Во время общения с прессой его спросили, что он думает о ночном обстреле. Трамп ответил довольно лаконично.
"Я думаю, что это ужасно", – заявил американский лидер.
Больше по поводу российского обстрела Трамп ничего не сказал.
Атака РФ на Украину 16 апреля
В ночь на 16 апреля российские оккупанты нанесли массированный удар по различным областям Украины. Враг бид по Киеву, Днепру, Одессе, Харькову. Погибли люди, в том числе ребенок. Число пострадавших исчисляется десятками.
В Воздушных силах Вооруженных сил Украины отметили, что оккупанты применили большое количество баллистики. Кроме того, атака проводилась не как обычно, в течение ночи – еще днем 15 апреля россияне применили стратегическую авиацию.
Пресс-секретарь ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина нуждается в крайне срочном пополнении запасов ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов "Петриот", чтобы противостоять российской баллистике. Речь идет о ракетах PAC-2 и PAC-3.