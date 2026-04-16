Бекхэм отреагировала на скандальные обвинения сына Бруклина

Реакция дизайнера на громкий семейный конфликт оказалась весьма сдержанной.

Известная дизайнер и бывшая участница популярной группы Spice Girls Виктория Бекхэм впервые прокомментировала конфликт со старшим сыном Бруклином.

"Мы очень любим своих детей. И знаете, мы уже более 30 лет находимся в центре внимания общественности, и все, что мы всегда пытались сделать, – это защитить наших детей и любить наших детей. Это все, что я на самом деле хочу сказать по этому поводу", – заявила Виктория Бекхэм в интервью газете The Wall Street Journal.

Отметим, что старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин обвинил мать и свою семью в попытке контролировать его жизнь и в пренебрежительном отношении к его жене, актрисе Николе Пельтц. Он заявил, что его мать в последний момент отказалась шить свадебное платье для Пельтц и "украла" его первый танец с женой.

Отца Бруклин обвинил в том, что тот отказывается видеться с сыном, если при этом будет присутствовать невестка.

О разладе в семье официально стало известно в начале этого года, однако Бекхэмы эти обвинения не комментировали.

