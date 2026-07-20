'Каждый важен на своём месте': VI Международный литературный фестиваль 'Фронтера' объявил программу этого года

На этой неделе, 25–26 июля, в Луцке в шестой раз пройдет Международный литературный фестиваль "Фронтера". В программе мероприятия – дискуссии, публичные интервью, поэтические чтения, запись подкаста, музыка, стендап и междисциплинарные мероприятия.

Участниками фестиваля станут более 45 интеллектуалов, журналистов, художников и музыкантов из 6 стран мира. Среди них: Хуан Антонио Бернье, Мария Сотомайор (Испания); Вивиан Лавин (Чили, онлайн); Жуан Пина (Португалия); Йорис Ляендайк (Нидерланды); Миколай Гринберг (Польша); Валерий Пузик, Любовь Якимчук, Артем Чех, Александр Бойченко, Янина Соколова, Павел Деревянко, Галина Крук, Екатерина Калитко, Макс Кидрук, Альберт Цукренко ("Хамерман уничтожает вирусы"), Евгений Лир, Светлана Тараторина, Василий Карпюк, Мирослава Барчук, Анастасия Зухвала, Вахтанг Кебуладзе, Тарас Лютый, Олеся Островская-Люта, Севгиль Мусаева, Тарас Прокопишин (Украина) и другие.

Ведущая фестиваля – Яна Брензей.

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Фокус-тема "Фронтеры" этого года – "Границы причастности". Её будут раскрывать в ходе четырёх крупных дискуссий с участием украинских и международных гостей.

"Нынешняя "Фронтера" – о связях между людьми, доверии и совместных действиях, о безбарьерности и чуткости к опыту других, о поддержке тех, кто защищает Украину и благодаря кому мы можем работать. Вместе с фондом "Вернись живым" мы проводим сбор средств на нужды бригады "Любарт" – как еще одну возможность присоединиться к общему делу. Ведь причастность – это выбор быть рядом настолько, насколько ты можешь сегодня", – говорит основательница фестиваля Элла Яцута.

По словам куратора программы фестиваля Никиты Москалюка, фокус-тема этого года возникла из необходимости осмыслить роли в обществе и их выбор.

"Обсуждать причастность и дистанцию не в теории, а на практике, живя в условиях войны, – это еще тот вызов. Но нам нужен этот разговор: о действиях и бездействии, о том, что к ним побуждает, о том, как вовлечь тех, кто оставался в стороне, и не потерять тех, кто уже вовлечен; о литературе и культуре в целом, которые отражают состояния и контексты, но и становятся инструментами для работы с обществом; об опыте, который у каждого разный, и его синхронизации. Важно, что в программе громко звучат голоса военных и ветеранов. Мы рады, что в ней есть и "взгляд со стороны" от интеллектуалов из других стран. "Фронтера" в 2026-м – о том, что место каждого – здесь, и каждый на своём месте важен", – – рассказывает Никита Москалюк.

Помимо литературной программы, гостей ждут "Почти интеллектуальное шоу" от "Подпольного стендапа", перформанс солидарности "Echoes / Отголосок", запись подкаста "СучЦукрМуз", выступление хора "Оранта", а также концерты групп thekomakoma и Vivienne Mort.

В рамках фестиваля совместно с благотворительным фондом "Вернись живым" проводится сбор средств в размере 1 000 000 грн на средства связи для бригады "Любарт".

"Фронтера" традиционно объединит литературу, музыку, публичные дискуссии и междисциплинарное искусство, создавая пространство для разговоров о том, что сегодня объединяет украинское общество и формирует его будущее.

Организатор фестиваля – Литературная платформа "Фронтера". Мероприятие проходит при поддержке Украинского культурного фонда в рамках программы "Флагманские события", Посольства Испании в Украине и при содействии Луцкого городского совета. Стратегический партнер – платформа "Алгоритм действий". Цифровой партнер – ideil.

Программа фестиваля

Место проведения: Музейное пространство "Окольный замок" и Волынский профессиональный колледж НУХТ

25 июля (суббота)

11:00–11:20 – Открытие фестиваля и выступление Валерия Пузика

11:20–12:20 – Кто такие "мы". Поэтические чтения

Участники: Ольга Ольхова, Любовь Якимчук, Василий Карпюк, Игорь Митров

12:25–13:20 – Тематическая дискуссия

Границы причастности. Чувствовать своих

Участники: Павел Деревянко, Галина Крук, Хуан Антонио Бернье (Испания)

Модератор: Мирослава Барчук

13:25–14:10 – Долгая история причастности. Публичное интервью с Натальей Старченко

Модератор: Никита Москалюк

14:20–15:15 – Когда нескольких страниц становится достаточно: важные смыслы малой формы

Участники: Валерий Пузик, Александр Бойченко, Мария Придьма

Модератор: Татьяна Петренко

Мероприятие проводится в партнерстве с Культурным агентством "Терени" и Школой творческого и профессионального письма Litosvita

15:25–16:45 – "Почти интеллектуальное шоу" от "Подпольного стендапа"

Участники: Настя Зухвала, Егор Шатайло, Юра Коломиец, Павел Деревянко

Ведущий: Свят Загайкевич

17:00–17:55 – Тематическая дискуссия

Границы причастности. Говорить о себе

Участники: Даниил Лубкивский, Вивиан Лавин (Чили, онлайн), Екатерина Калитко

Модератор: Росана Тужанская

18:05–18:50 – Echoes / Отголоски. Перформанс солидарности

Елена Герасимюк и иностранные участники/участницы фестиваля

Мероприятие проводится в партнерстве с проектом "Недописанные" и при поддержке Посольства Испании в Украине

19:00–20:00 – Артем Чех, Александр Бойченко: беседа о новых текстах, ответственности и безответственности

20:10–20:55 – Читать предначертано: книжные рецепты на любой случай

Участники: Макс Кидрук, Яна Брензей

Модератор: Анастасия Зухвала

Мероприятие проводится в партнерстве с фондом "Поверь в себя"

21:00–22:00 – концерт thekomakoma

26 июля (воскресенье)

11:00–12:10 – СучЦукрМуз: как звучит литература? Запись подкаста

Участники: Артем Чех, Даниэла Заюшкина (Vivienne Mort)

Модератор: Альберт Цукренко (участник группы "Хамерман уничтожает вирусы")

Мероприятие проводится в партнерстве с "Громадським"

12:20–13:15 – Время фэнтези и фантастики

Участники: Светлана Тараторина, Павел Деревянко, Макс Кидрук

Модератор: Кирилл Лукаш

Мероприятие проводится в партнерстве со Школой творческого и профессионального письма Litosvita

13:25–14:20 – Человек внутри системы

Участники: Эдуард Андрющенко, Жуан Пина (Португалия), Миколай Гринберг (Польша)

Модератор: Анастасия Левкова

14:25–15:25 – Тематическая дискуссия

Границы причастности. Непримиримость

Участники: Евгений Лир, Любовь Якимчук, Евгений Шибалов

Модератор: Максим Щербина

Мероприятие проводится в партнерстве с проектом "Недописанные"

15:30–16:30 – Медиа как пространство памяти

Участники: Мирослава Барчук, Йорис Ляендайк (Нидерланды), Севгиль Мусаева, Тарас Прокопишин

Модератор: Юлия Тимошенко

16:40–17:10 – "Нет, нет, я не ту любил!", но теперь хором. Музыкальная пауза под популярные волынские хиты в исполнении хора "Оранта"

17:20–18:40 – Тематическая дискуссия

Границы причастности. Кто мы – и хотим ли мы это знать?

Участники: Светлана Одинец, Олеся Островская-Люта, Тарас Лютый

Модератор: София Кочмар

Мероприятие проводится в партнерстве с Институтом Фронтиру и Ukraïner

18:45–20:00 – Кто такие "мы" завтра. Поэтические чтения

Участники: Валерий Пузик, Галина Крук, Екатерина Калитко, Хуан Антонио Бернье (Испания), Мария Сотомайор (Испания)

20:05–20:45 – Быть причастными. Публичная беседа

Участники: Янина Соколова, Вахтанг Кебуладзе

Модератор: Яна Брензей

21:00–22:00 – концерт Vivienne Mort

В связи с военным положением в программе возможны изменения.

Мероприятия "Фронтеры" будут проходить на украинском и английском языках с переводом. Все мероприятия фестиваля будут проводиться с соблюдением норм безопасности во время военного положения. На площадке предусмотрено укрытие.

Билеты на фестиваль и информация о льготных категориях доступны по ссылке.