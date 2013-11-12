Украина на геополитическом перекрестке

Чем ближе к Вильнюсскому саммиту Восточного партнерства, тем четче становится объективная перспектива выбора Украиной одного из трех путей на своем новом геополитическом перекрестке: Ассоциации с ЕС, Таможенного Союза с РФ, Белоруссией и Казахстаном либо вариации своего собственного пути. Каждое из направлений имеет ряд преимуществ и рисков, с которыми придется сталкиваться. В нынешних глобальных условиях экономическая конкуренция предельно высока, каждый играет сам за себя, и готов предоставлять значительную финансовую поддержку своим партнерам только в исключительных случаях на особых условиях.

Какие могут быть последствия для Украины и ее жителей в результате каждого из трех выборов?

В случае подписания Соглашения об Ассоциации (СА) с ЕС в Вильнюсе Украина прогнозировано получает конкретную реакцию двух сторон. Первую, - Европы, которая предоставит Киеву финансовую помощь (хотя и не такую как другим восточноевропейским странам-членам ЕС) для перехода на европейские стандарты и техрегламенты. Евросоюз готов дать Украине переходной период для модернизации ее экономики и политической системы. Во время этого периода лучшим результатом СА кроме прямой финансовой помощи станут инвестиции европейских (а также российских и других) компаний в Украину для реализации возможностей Зоны свободной торговли. Для украинского населения, скорее всего на практике будет реализована либерализация визового режима, и получить Шенген для образования, бизнеса либо туризма станет значительно проще. Украинская государственная система (бюрократический аппарат) получит уже готовую матрицу модернизации из ЕС, которую останется только начать воплощать в жизнь при помощи тех же европейских советников и экспертов. Это снимет необходимость изобретения «своего велосипеда» и позволит воспользоваться европейским опытом для поиска своего места в новой Европе. Цена поддержки ЕС и подписания СА – решение вопроса Тимошенко и дальнейшее продвижение всего пакета реформ, что может быть чувствительно для населения.

Если Украина не подписывает СА в Вильнюсе, то хотя и остаются шансы на продолжение реформ и второй попытки подписания ассоциации на саммите Восточного партнерства в 2015 году, все же значительно выше вероятность выбора другого интеграционного предложения – евразийского во главе с Кремлем. Что может дать Россия украинской власти сейчас? Первое – финансовую помощь, некий компромисс в газовом вопросе (отсрочка с оплатой, оформление нового кредита на газ либо ценовые уступки) и сохранение доступа на свои рынки пусть и в меньшем объеме. Для Украины это будет крайне важно для обеспечения стабильности предвыборного 2014 года. Компромиссная российская поддержка Украины, не подписавшей СА, не обязательно будет происходить в обмен на скорейшее участие Киева в Таможенном союзе. Например, президенты двух стран вполне могут договориться о прямом вступлении Украины в ТС только в 2015 году после украинских президентских выборов, на которых Москва должна поддержать действующего президента Украины. Сначала помощь и поддержка – потом участие в Таможенном Союзе. Схема простая, но в то же время действенная для нынешней украинской власти.

Такой вариант может устроить Кремль и лично Владимира Путина, поскольку затормозит европейский поход на Восток, грозящий серьезной перекройкой влияния на постсоветском пространстве. Да и постоянно убеждать российских граждан в том, как глубоко ошиблась Украина, выбрав Европу, не придется. Возможная цена вопроса новых договоренностей с Россией для украинской власти – отказ от СА с ЕС любыми путями, вступление в ТС без особых политических требований со стороны Москвы, а также, возможно, усиление российских позиций на энергорынке Украины (как минимум возврат былого газового влияния). Гарантии для украинской власти в таком случае будут иметь неформальный теневой и, соответственно, ненадежный характер. В то же время, под отказ от СА действующая украинская власть может попробовать выторговать значительные экономические бонусы.

Третий вариант геополитического выбора Украины – ставка на самостоятельное развитие за рамками СА с ЕС и ТС с Россией. Некий «свой путь» с попыткой сохранения баланса между Москвой и Брюсселем, которые уже устали от подобных неопределенностей со стороны Украины. При нынешних раскладах этот вариант также возможен с использованием баланса отношений с ЕС сотрудничеством с Россией, а также ставкой на углубление отношений с Китаем и Соединенными Штатами. Определенный фундамент для этого уже заложен – китайские инвестиции в украинское сельское хозяйство, а также массированный заход американских энергокомпаний в украинскую сферу нефтегазовой добычи. США и Китай могут получить значительно более широкое поле для маневра, если Украина не подпишет СА с ЕС и не присоединиться к ТС с РФ. В таком случае, условия Пекина и Вашингтона будут более привлекательны для Киева, которому необходимо будет пробивать каналы доступа к международному капиталу и технологиям. При таком варианте, возможностей для маневра будет больше, но для успешной политической игры необходимо будет вести постоянную эффективную коммуникацию со многими глобальными игроками, что маловероятно в виду определенного конфликта интересов внутри украинских политических и финансово-промышленных групп.

В любом случае, нынешний ноябрь закончится выбором Украины одного из своих дальнейших путей развития. Неопределенность сохраняется до последнего, что, впрочем, уже стало характерной особенностью нашего государства.

Роман Рукомеда