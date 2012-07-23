Афганский храм: неожиданная развязка ценой жизни...

УНИАН не так давно написал о том, как перед выборами пытается мобилизовать «церковный» ресурс одна из новосозданных партий – Партия Ветеранов Афганистана, под руководством Сергея Червонопиского.

Тогда лидеры ПВА достаточно агрессивно попытались взять под свой контроль «афганский» храм, расставили свою «охрану» возле церковных помещений (по слухам, желая обустроить там партийное гнездышко ПВА), а также заявили, что лидер УСВА-ПВА Сергей Червонопиский возглавляет церковный совет. При этом от работы в храме отстранялась женщина, Алла Шипова, которая двадцать лет была активным членом общины, руководителем киевского комитета матерей, чьи дети погибли в Афганистане. К слову, ее, обвиняя в нечистоплотности, пытались отстранить и от работы в храме, и от работы в комитете.

Поскольку я присутствовала на встрече руководителей УСВА-ПВА и настоятеля храма Воскресения владыки Феодосия, мне, как человеку церковному, было достаточно болезненно наблюдать, как пытаются сломить священнослужителя («я тут все сделал, будет все, как я сказал», - в таком тоне разговаривали с клириком). Про себя я тогда подумала, что если он отдаст храм, дальше и речи быть не может о его внутренней свободе, его будут просто заставлять агитировать за себя, если захотят – лазить в церковную кассу, дерибанить помещения...

На какое-то время я забыла об этой истории. Мне на электронную почту приходили письма от Аллы Шиповой. Она, защищаясь от обвинений в нечистоплотности, выслала мне детальный архив ее переписки с чиновниками, того, как она двадцать лет искала деньги на храм, как шаг за шагом помогала его реставрации, как и сколько помогала матерям и вдовам погибших воинов-интернационалистов. Меня подкупало то, что она готова говорить публично, делать весь процесс церковного расследования прозрачным и даже собиралась выйти на пресс-конференцию.

А сегодня я узнала о неожиданной развязке этой истории. Алла Шипова умерла.

Ее похоронили с воистину архиерейскими почестями, прощались с ней в «афганском храме», и там звучало очень много теплых слов о покойной. Настоятель храма, владыка Феодосий, благодарил ее за то, что она двадцать лет служила церкви, и говорил, что все обвинения в ее адрес были беспочвенными и недоказанными, и диктовались лишь людьми, которые искали в храме свои корыстные интересы.

Также во избежание разночтений по поводу церковной общины владыка Феодосий зачитал указ главы Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Владимира. Этот указ ставил все точки над «і» в вопросах, кто в храме главный. Настоятелем храма Воскресенья Господнего является епископ Феодосий, он же назначался председателем приходского совета.

Днем позже я связалась с епископом по телефону, чтобы прояснить ситуацию с храмом.

- Я действительно указом Блаженнейшего Владимира от 30 мая назначен настоятелем храма и председателем церковного совета, - подтвердил владыка Феодосий, - Это соответствует и Уставу Украинской Православной Церкви и Уставу нашей общины. Органом управления общины является также приходское собрание, членами которого будут верующие люди, прихожане храма, приступающие к церковным таинствам и пребывающие в каноническом послушании к УПЦ.

Все помещения храма будут использоваться только для религиозной деятельности, там будет находиться воскресная школа (для детей из нашего района, детей ветеранов Афганистана и для самих ветеранов и бывших военных). Также в прихрамовых помещениях будет находиться синодальный отдел Украинской Православной Церкви по опеке над ветеранами.

Людей, дежуривших у прихрамовых помещений, которых называли «охраной», отозвали две недели назад. Ключи от некоторых помещений нам еще не передали, но я надеюсь, что нам их вернут. Если же вдруг на нас снова будут оказывать давление, то мы будем информировать и православную общественность, и ветеранов, и журналистов. Мы не сомневаемся, что в Украине найдутся ветераны Афганистана и бывшие военные, которые не дадут вот так использовать свой храм…

Владыка Феодосий сказал, что Алла Васильевна, с которой он виделся за час до ее смерти, отошла, причастившись Святых Тайн, в мирном расположении духа, угасла почти с улыбкой. Она успела узнать, что в церкви все наладилось.

Маша Мищенко