Все под выборы, все для победы: воины-афганцы взялись за храм и приход

Накануне выборов и под шумок проходящего в стране Евро Украинский Союз Ветеранов Афганистана (УСВА) – официально поддерживаемая правительством общественная организация, недавно, под выборы, преобразованная в Партию Ветеранов Афганистана (ПВА), стала участником скандала с… освоением храмов, кабминовских денег и церковной земли.

Началось все с того, что на днях в редакцию позвонила женщина, представившаяся руководителем Киевской организации матерей воинов, погибших в Афганистане. Ее зовут Алла Шипова. Она плакала в трубку, заявляя, что в храм Воскресенья Господнего, возле Киево-Печерской Лавры, известный как храм «афганцев», захватили рейдеры. По ее словам, руководители УСВА-ПВА, официально опекаемой властями организации ветеранов-афганцев, оккупировали храм и хотят сменить руководство церковной десятки (орган самоуправления церковной общины, решающий финансовые и кадровые вопросы, которому церковный приход дает своего рода мандат на общение с вышестоящим церковным начальством), а в прихрамовых помещениях сделать офис.

Через полчаса, уже на месте событий, мы встретили охрану в воротах храма, и в прихрамовых помещениях. В одном из зданий шла встреча настоятеля храма владыки Феодосия и руководства УСВА во главе с Сергеем Червонописким. «Так, владыка, давайте не затягивать это все... Мы проводим ревизию всех товаров. Создаем ревизионную комиссию. Протоколы нужно показать Блаженнейшему», - диктовал епископу Сергей Червонопиский. Владыка покорно записывал тезисы и соглашался, просил, чтобы к прежним руководителям десятки и сотрудникам относились с почтением. Корреспондент УНИАН вклинилась в разговор.

- Сергей Васильевич, это правда, что вы хотите сделать тут офис партийной структуры ПВА?

- Нет, - заулыбался он. - У нас есть офис на Героев Сталинграда. Просто я тут все сделал, я тут все на своих протезах выходил.

При этом, как позже заявила нам Шипова, крупным жертводателем этого храма был Андрей Деркач и разные другие прихожане. Однако, по ее словам, размеры пожертвований документально не фиксировались.

…Товарищи из УСВА на неудобные расспросы реагируют агрессивно. Подскакивают, начинают спрашивать, «кто такая». В их план – запугать священника, чтобы оккупировать храм – явно не входит огласка. Любопытно, эти парни остановятся только на том, что установят контроль над церковью и деньгами (от продажи церковных товаров и пожертвований), или еще и заставят озвучивать священника правильные месседжи на выборах?

Мы попытались выяснить у Червонопиского его видение ситуации, четко ответить, будет ли в храме размещен партийный офис. Но, господин Червонопиский, обвинив корреспондента УНИАН в предубежденности, сказал, что комментировать наши вопросы не станет.

Мама для ПВА

…Уже на следующий день развернулась вторая часть партийно-церковного спектакля. Матери солдат, погибших в Афганистане, собирались устроить пикет возле храма. Причина возмущения женщин – руководство УСВА хочет отстранить упомянутую выше Аллу Шипову, и заменить другой женщиной. Алла в храме выполняла функции руководителя церковной десятки, а также является председателем киевского комитета матерей солдатов, погибших в Афганистане.

Пикет не состоялся. Мамы пришли, но сотрудники УСВА-ПВА пригласили их в летнее кафе при входе в музей Великой Отечественной войны. Чтобы не привлекать лишнего внимания. «Дорогие мамы, - раздражаясь, объясняли афганцы из ПВА присутствующим. Мы меняем структуру. Ваш комитет и так не существует де-юре, но мы возобновим его работу, только уже с новым руководством». Мамы погибших возражали, что «привыкли к Алле Васильевне». Руководство УСВА мягко продавливало свою кандидатуру, намекая, что матерям погибших воинов стоит подумать, готовы ли они в случае несогласия с политикой партии работать без финансирования. Мамы недовольно шумели.

Потом постепенно дискуссия свелась к тому, что скоро выборы, что Азаров пообещал новые выплаты, и всем нужны деньги, а ПВА нужно иметь людей в парламенте, чтобы отстаивать льготы. Представителю УНИАН афганцы пытались объяснить, что смена руководства Комитета матерей необходима, поскольку Алла Васильевна в возрасте и что в храме «есть растраты, нет порядка».

Мать погибшего афганца Надежда Ильяшенко в интервью УНИАН, между тем, говорит, что все участницы организации очень почитают Аллу Васильевну:

- Все двадцать лет она очень достойно представляла матерей перед любым чиновником. Нам никогда не было стыдно за нее. Не знаю, как обстоят дела в храме, но в нашем сообществе к ней душа лежит. Мы столько вместе всего пережили. Не понимаем, зачем ее менять. Кому это нужно... Да и разве нам нужны деньги сейчас. Я все проблемы сама решаю. Просто если есть сообщество, не надо его разрушать.

Саму Шипову пытался успокоить руководитель Киевской организации УСВА Николай Гончаренко. Он мягко ее уговаривал не расстраиваться, она клялась, что ничего не крала в храме, и что готова к ревизии. Параллельно Гончаренко рассказывал ей о том, что земля, окружающая храм и мемориальный комплекс афганцев, в скорости должна перейти в аренду к лидерам УСВА. И что соответствующая документация в БТИ уже готовится – это мол, единый комплекс – храмовый и мемориальный. Гончаренко целует Аллу Васильевну, советует ей держаться и уходит.

Дела афганские

Корреспондент УНИАН также пообщался с торговцами сувенирами, работающими возле храма. Один из них, Сергей, стал жаловаться, что афганцы из ПВА беспредельничают, заставляют платить дань, и вообще выгоняют их храма людей, работавших тут двадцать лет.

Мы попросили прокомментировать ситуацию юриста Украинского Союза Ветеранов Афганистана Дмитрия Иванова. Он категорически отрицает связь между грядущими выборами и происходящими скандальными событиями:

- Этот храм был отстроен благодаря тому, что Сергей Червонопиский, будучи нардепом, ходил в министерства, хлопотал. И в 2008 году церковная община избрала его членом церковной десятки. Но, Алла Васильевна (Шипова – УНИАН) всегда говорила, что Червонопиский ничего тут не значит. Кроме того, у нас были и есть данные о нарушении ею финансовой дисциплины, о том, что она делит прихожан на «своих» и «чужих». Поэтому, нам пришлось напомнить ей, что есть протоколы, по которым именно Сергей Васильевич – глава церковной десятки. Но она может продолжать заниматься любимым делом, просто, не имея при этом финансовой ответственности. Ситуация в храме была накалена, нам пришлось поставить охрану и заменить замки.

- Нам известно, что на этот храм Кабмин выделяет миллион гривен. И вы вроде собираетесь поучаствовать в ремонте, чтобы эти деньги были эффективно освоены?

- В храме действительно есть большие проблемы, появилась трещина. И выделяемый на него миллион это хорошо, но это не так много. Все будет тратиться прозрачно.

- Но, почему Червонопиский так активизировался именно накануне выборов и накануне получения денег на реставрацию храма? Ведь уже почти четыре года, как он официально глава церковной десятки...

- Понимаете, до нас дошло то, что говорят. До нас дошло то, что там преуменьшают роль Червонопиского перед настоятелем храма. Кроме того, и в помещениях, и в деньгах должен быть порядок.

- А почему понадобилось отстранять ее от руководства комитета матерей?

- Алла Васильевна, она уже пожилая и не очень здоровая женщина. Вряд ли она сможет делать все мобильно и эффективно. Я лично езжу и решаю вопросы многих матерей, и отношение к ней далеко не однозначное.

- А на каком основании вы хотите взять в аренду всю землю вокруг храма и памятника?

- Понимаете, земля вокруг храма и памятника, равно как и весь храмово-мемориальный комплекс требуют ухода. Мы всегда этим занимались. И логично иметь зафиксированную документацию. Прямо рядом с храмом не должно быть торговли, на территории храма не должно быть стоянки. Поверьте, это все безоплатная и достаточно неблагодарная работа...

- Ну, не такая уж безоплатная. Вот киоск главы киевской организации УСВА стоит возле Лавры, а продавцов сувенирной продукции вы гоняете, говорят, деньги с них требуете…

- Киоск главы киевской организации стоит дальше, почти у входа в музей Отечественной войны. Мы денег ни у кого не требуем. Мы требуем исполнять закон, а по закону у продавца должен быть пакет документации. Насколько мне известно, с продавцами сувенирной продукции возле Лавры никакие договора продлеваться не будут.

- Так вашей организации УСВА эта земля вокруг храма и комплекса нужна только, чтобы наводить там порядок, там не будет стоять каких-нибудь ваших киосков?

- Конечно. Сергей Васильевич давно добивался, чтобы это был единый комплекс. И мы и сейчас за всем следим...

«Ветераны не должны воевать с ветеранами»

УНИАН также обратился за комментариями по видению ситуации к альтернативной не располагающей официальной государственной поддержкой организации ветеранов войны в Афганистане и военных – «Никто, Кроме Нас».

Лидер НКН Александр Ковалев так прокомментировал ситуацию:

- Мы знаем о конфликте в храме Воскресения. И считаем, что доводить его участникам до таких ситуаций позорно. Храм должен быть местом, куда ты приходишь отдавать и благодарить, а не зарабатывать (то ли на киосках, то ли на пожертвованиях). Или осваивать государственные деньги на реставрацию. Серьезно работающий и молящийся в храме руководитель десятки никогда бы не спровоцировал подобного конфликта. И даже если ты помог (опять же, за счет государственных возможностей) построить этот храм, ты строил его не для себя, а во славу Бога. Церковь – это не твоя собственность. В нашей организации такое в принципе невозможно, потому что наши ребята не делали бизнес на бюджетных деньгах, мы не знаем, что это такое, в принципе. В храмах мы всегда — жертводатели и прихожане. Когда люди из УСВА в афганском храме выставляли охрану и меняли замки, то к нам обращались отдельные прихожане с просьбой приехать и воспрепятствовать этому. Но я сказал так: ветераны не должны воевать с ветеранами (даже если это в данном случае лидеры УСВА). Но если священноначалие, отец-настоятель и община официально попросят нас стать третьей стороной в конфликте, мы рассмотрим это предложение, поскольку это и наша церковь. А пока мы воздерживаемся от любого рода вмешательства в ситуацию.

От автора

Все как-то устраивается... Все успокаиваются. Церковь обретает орденоносного хозяина, босса «десятки». Челядь хозяина получает возможности «благоустраивать» территорию (хотя клянутся, что ставить киоски вокруг церкви и памятника не будут), ну, и реставрировать храм, само собой. Афганским мамам перепадает копейка периодически. (Правда, я слышала, что мамы расписываются в ведомости за 500 гривен помощи, а получают двести, но это лишь слухи). Государство получает иллюзию контакта с ветеранами. (Не мудрено, что властьпредержащие убеждают на эфирах, что «все порешали с афганцами»).

Только вот парней погибших жалко... Ведь, кто-то совершенно бессовестно зарабатывает деньги и политические дивиденды на их памяти, на их памятнике и даже на храме, выстроенном для их родных.

Маша Мищенко