Споры вокруг выставки «Украинское тело» в Центре визуальной культуры в Киево-Могилянке, взаимные обвинения художников, организаторов и «начальства» напомнили мне фразу некого сердитого философа о том, что «групповые стандарты – это удобрения для тоталитарных режимов».

Вместо того чтобы перенести дискуссию в цивилизованную реку, в разговоры лобастых, рефлексирующих интеллигентов, участники «аксеологического» конфликта предпочли войну с применением высокоточного оружия.

В общем, взяли пример с политиков. Это у них - «попытался сделать детскую коляску, но получился бронетранспортер».

Как говорил известный герой Булгакова: «и Энгельс, и Каутский… оба неправы». Ведь «человек массы» только думает, что говорит от своего лица, а на самом деле... Короче, трудно согласится с тем, что все мы - люди толпы, зависимые, лишенные самости. Есть правда гении, таланты. Но их единицы.

А люди, вообразившие себя «первыми после Бога», (я имею в виду и сторонников, и противников выставки) могли бы, по крайней мере, задать себе простые вопросы: А у искусства должны быть запреты? Может ли быть безнравственным шедевр? Должно ли искусство воспитывать? Может ли искусство отрицательно (или положительно) влиять на человека? Где грань между нравственным и эстетическим?

И еще! Что лежит в основе морали украинского общества – идеология или общечеловеческие ценности из Библии, Корана, Типитаки, Талмуда?

Как прекрасно, что скандал с выставкой состоялся!

Для продвинутых читателей не надо объяснять, что в истории взаимоотношений государства и художника были Суслов, Жданов, Хрущев – с их «пидарасами», охранительством режима, неприязнью к эстетству, но есть и те, кто не знают, что человеческого в человеке «увы» немного, а нравственность – это система табу, призванная держать людей от поедания друг друга. Такое искусство для искусства.

Поэт Бродский, кстати, утверждал, что для него этическое важнее эстетического. А великий Теодор Адорно писал: «после Освенцима поэзия невозможна». Другими словами, мораль и искусство – это параллельные миры, два плеча одного коромысла, огонь – вода, инь – янь, порядок - хаос.

Но я вовсе не на стороне устроителей выставки. Вместо того, чтобы организовывать пропагандистскую артподготовку, в которой принял участие, например, мировое интеллектуальное светило, философ Славой Жижек, надо было устроить «путеводитель» по «другой культуре», которая, по словам ее главного организатора «проводит опыты над каждым посетителем, апробируя и проявляя их когнитивные механизмы».

Мы то, «продвинутые», понимаем, о чем речь (правда, с огромным напряжением нашей несовершенной культуры восприятия высокого искусства). И мы знаем, что выставка о украинском теле - это высший пилотаж мастеров кисти, что это альтернативная культура. Но ведь культурные обыватели, воспитанные на социалистическом реализме думают, что тело – это часть пространства, ограниченная замкнутой поверхностью.

К слову, обращение к авторитетам - это запрещенный прием в любой полемике, особенно в оценках художественного творчества. Так вот, культурологи и деятели альтернативной культуры «Украинского тела» своей выставкой подтвердили: художники творят, рисуют, сочиняют сами для себя, (простите за архаизм, пользуюсь советским новоязом) а не для народа.

Вообще, есть ли «единственно правильная интерпретация» искусства? В смысле оно хорошее или плохое? Истинное, подлинное, обладающее достоинствами на века, или только время скажет, что есть что! Где шедевр, а где изобразительное графоманство?

Вряд ли ректор Киево-Могилянки, дипломированный философ, автор учебника по герменевтике (это искусство понимания, толкования, интерпретаций) Сергей Квит не знал, что произведение искусства не оценивается в категориях морали, а тем более не имеет критериев эстетической гениальности.

То есть, артикулируя «выставка - дерьмо», ректор полагался на свои, к сожалению, идеологические пристрастия. Тогда, что, с точки зрения здравого смысла «Черный квадрат» Малевича как не пустота, абсурд, бессмыслица?

Но, уважаемый Сергей Миронович, не мне Вам объяснять, что только в свободе рождается искусство. Что в споре об искусстве есть только корректные средства аргументации. Что о вкусах спорят. Что обычаи, традиции и Ваши предпочтения – это Ваш деспот.

Есть сказка Киплинга о Маугли. Жил себе человек среди волков. Я подумал, а что если бы маленький мальчик в одиночестве вырос бы в залах выставки «Украинское тело» в Киево-Могилянке. Чуть не написал «украинское мертвое тело».

То, наверно, этот мальчик стал бы музейным Маугли, у которого не было бы мудрого старика-медведя Балу, гордого волка Акелы, влюбленной в него Багиры, злого, кровожадного тигра Шир-Хана.

Я к тому, что искусство разрушает, если оно не ведет куда-то в позитивном плане. Акт творчества сам по себе является созидающим, а не разрушающим. Искусство умножает ценности мира. Но, конечно же, кантовский нравственный императив всегда внутри нас.

Виктор Тимошенко