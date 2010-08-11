Менять нужно не сайт vstup.info, а работников вузов, которые обнародовали непроверенные данные

Система «Конкурс» - платформа для прозрачной вступительной кампании, но менять нужно не сайт, а работников вузов, которые обнародуют непроверенные данные и собственноручно выставляют их на vstup.info. УНИАН публикует обращение председателя правления гражданской сети ОПОРА к руководителям вузов и абитуриентам.

Недавно после инцидента с “липовыми олимпиадниками” в печати появилось интервью директора Института журналистики Владимира Ризуна о том что организация ОПОРА брала с сайта vstup.info переданную приемной комиссией непроверенную, неуточненную информацию, на основе которой строили отбор. Согласно его заявлениям, в МОН отправляются все анкеты, которые заполняют абитуриенты, (то есть до того, как указанные там данные будут сверены приемной комиссией) но только уточненная приемной комиссией анкета является окончательной.

ОПОРА защищает интересы абитуриентов и заинтересована лишь в том, чтобы все талантливые дети имели равные возможности при поступлении. Я понимаю, что есть единичное исключение, но о нем дальше. Впрочем, со стороны Владимира Владимировича есть непонимание определенных процедурных вещей. Во-первых, я искренне приветствую нововведение, предложенное КНУ им. Т.Шевченко, и абитуриенты вместо того, чтобы выстаивать многочасовые очереди под приемными комиссиями, могли воспользоваться он-лайн регистрацией. Это прогрессивное решение, которое заслуживает уважения.

Впрочем, приемная комиссия должна подавать в ИС «Конкурс» исключительно проверенную информацию. Представим, что все вузы принимали бы документы через Интернет и не имели доступа к бумажным носителям, и размещали бы непроверенные данные на сайте www.vstup.info, а также передавали их в таком виде МОН, что было бы с открытыми рейтингами? Тем более, что на сайте вузов эти рейтинги не появлялись...

Также хочу развеять миф о том, что кто-то из операторов ИС «Конкурс» мог работать с рейтинговыми списками абитуриентов и вносить неправильные данные. Приказом ректора каждого вуза определяется ответственное лицо, которое работает со страницей учебного заведения и собственноручно вносит данные в систему. Только этот человек имеет пароль и доступ к соответствующей странице сайта. То есть, если пан ректор хочет увидеть оператора, который вносил информацию об абитуриентах, ему не нужно далеко ходить. Он сидит в помещении КНУ и числится работником высшего учебного заведения, подразделением которого является и Институт журналистики. В соответствии с зарегистрированными Министерством юстиции Условиями приема (п.23.5), приемные комиссии обязаны ежесуточно подавать данные в систему. Кроме того, ОПОРА не имеет никакого доступа к анкетам абитуриентов и пользуется той информацией, которая проверена в комиссии и передана ее представителем в ИС «Конкурс».

Я понимаю, что приемная комиссия может еще уточнять данные после приема анкет, но напоминаю, что именно представители вузов должны использовать и обнародовать уточненную информацию.

Подчеркну, ОПОРА не вносит никаких корректив в анкеты абитуриентов, потому что не может иметь доступа к персональным данным граждан. Все уточнения делает исключительно приемная комиссия, которая работает с бумажными оригиналами, и потом выставляет данные на сайт, который подчиняется Министерству образования и науки и функционирует благодаря соответствующему Приказу. Также напоминаю, что Условия приема, которые являются основным документом, что определяет процедуры поступления, также регламентируют то, какие данные, как часто, с какой информацией, должны быть обнародованы на сайте ИС «Конкурс» в виде рейтингов. Персональная ответственность содержание ложится на работника вуза, который ее внес. Отмечаю, что только один человек в учебном заведении имеет надлежащий уровень доступа, чтобы изменять данные абитуриента. Вне стен вузов таких нет: ни операторы системы, которые отвечают за ее техническую поддержку, ни общественные наблюдатели.

У меня порой спрашивают, прописано ли законодательно, или какими-то постановлениями, кто отвечает за сайт вступ.інфо? Законодательство не регулирует четких процедур поступления. Для этого есть “Условия приема в высшие учебные заведения на 2010 год”, нормы которых распространяются на все высшие учебные заведения независимо от формы собственности. Поэтому настоящий документ определяет все процедуры, в том числе форму оглашения рейтинговых списков. Кроме того, п.6.1. предусматривает, что абитуриент «лично» подает документы, потому предварительная регистрация на сайте вуза может касаться лишь формирования электронной очереди во время приема документов. Также важно обратить внимание, что красной нитью идет понятие «документ», поэтому, принимать к сведению информацию из электронных анкет нельзя. В приемной комиссии сверяются оригиналы с копиями и только тогда информация об абитуриенте может быть переданная МОН, или размещена на сайте ИС «Конкурс». Также отмечаю, что сайт подчинен Министерству образования и науки, соответственно его владельцем и руководителем является именно это ведомство.

Еще меня спрашивают, какой был смысл мониторить олимпиадников-абитуриентов института журналистики, если там есть творческий конкурс, да и победы на олимпиадах не имеют никакого значения? Мы не подходили избирательно к этой специальности, а проверяли все. Кроме того, мониторинг осуществлялся в целом в 50 вузам Украины. Для начала это было 2 киевских, когда же обнаружили неточности, то пошли в регионы. Там тоже были зафиксированы единичные проблемы, но их исправляли в приемных комиссиях, ссылаясь на то, что во время первых 1,5 недели приема документов и значительного наплыва документов, могли что-то пропустить. И никаких конфликтов с этими вузами не было, они положительно относились и сознавали, что это сотрудничество в интересах абитуриентов. Впрочем, журналистику мы не обошли вниманием, потому что если появляются такие ошибки, то они могут быть и в других ведомостях. Это закономерно. Также в тексте статьи упоминается конкретная абитуриентка Дарья Лысенко, которая вписала себя олимпиадницей, потому что она - победитель областной олимпиады. Она якобы имеет претензии именно к ОПОРЕ, которая преподнесла ее, как фальшивую олимпиадницу.

Мне искренне досадно за пани Дарью, но она стала заложницей ситуации. Статус «победитель олимпиады/конкурса» работником вуза может предоставляться лишь при условии ее победы в национальном конкурсе, или участия в международном. Абитуриентка поделилась данными о своих успехах в учебе, а из университета без проверки они были внесены в ИС «Конкурс». Поэтому, если пани Дарья хочет идти в суд, то мы готовы с ней встретиться там. Впрочем, это закончится истребованием данных из ИС «Конкурс» о том, кто, какого числа подал эту информацию. И тогда появится третья сторона-ответчик – вуз. Потому я желаю успехов этой абитуриентке и понимаю ее обеспокоенность. Впрочем, хочу напомнить, что нами данные были взяты из открытых источников, и как мы ожидали, их должна была проверить комиссия.

Я уверена, что система «Конкурс» - платформа для прозрачной вступительной кампании. Но менять нужно не сайт, а работников вузов, которые обнародовали непроверенные данные и собственноручно выставляли их на vstup.info. Потому, обнаружив эту проблему, мы и призывали абитуриентов сверять рейтинги с ИС «Конкурс» со списками вузов. Мы не хотели бы, чтобы дети стали заложниками ситуации.

В прошлом году были обнаружены лица, которые в приемные комиссии подали справки с фальшивыми диагнозами, и таким образом получили им право на внеконкурсное вступление. В дело вмешалась прокуратура и обнаружила подделку, но пока нет решения суда дети продолжают учиться в вузах на местах, которые отобраны у действительно способных абитуриентов с высоким уровнем знаний. Поэтому, всегда нужно быть бдительными. Без этого страдают слишком многие дети.

Ольга Айвазовская, председатель правления гражданской сети «Опора»