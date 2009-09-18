Одесский припортовый: спешка хороша при ловле блох...

Что такое Одесский припортовый завод? Это крупный производитель азотных удобрений, к тому же занимающий монопольное положение на рынке услуг по перевалке аммиака. Он расположен рядом с портом Южный, через который экспортируется большая часть произведенных в Украине азотных удобрений. Около 90% произведенной заводом продукции поставляется на внешние рынки.

Этот завод – эффективное химическое предприятие, занимающее по объемам производства аммиака второе место в Украине и обеспечивающее работой около 4 тысяч человек. Ему принадлежат не только единственный в нашей стране терминал по перевалке аммиака мощностью 4,7 млн. тонн в год, но и крупнейшее в Европе аммиакохранилище емкостью 120 тысяч тонн. По итогам прошлого года прибыль ОПЗ после налогообложения превысила 700 млн. грн. В государственный бюджет заводом было перечислено более 300 млн. грн., в местные бюджеты - свыше 40 млн. грн.

Привлекательное предприятие, не так ли? Именно вокруг его приватизации и разгорелись страсти. 17 сентября президент Украины подписал указ №747/2009 «Об остановке действия положений распоряжения Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. №1517-р», которым приостанавливается приватизация ОПЗ. В свою очередь, премьер-министр заявила, что, несмотря ни на что, приватизация ОПЗ состоится в запланированные сроки, то есть 29 сентября. Мы не станем зацикливаться на традиционном противостоянии Ющенко и Тимошенко. Посмотрим на проблему с чисто экономической точки зрения.

Имеет ли смысл проводить сейчас приватизацию ОПЗ? Если смотреть на этот вопрос с макроэкономической точки зрения, то сразу же приходят на ум две популярные противоположные точки зрения. С одной стороны, великий шотландский экономист Адам Смит утверждал, что государство – худший собственник. С другой стороны, известнейший немецкий политэкономист Генрих Пеш, создатель почитаемой Тимошенко теории солидаризма, считал, что именно государство должно управлять наиболее привлекательными активами.

С сугубо теоретической точки зрения истина находится где-то посередине. С точки зрения практики, в применении к ОПЗ, дьявол кроется в деталях. Напомним, что Тимошенко заявила - приватизация Одесского припортового происходит согласно решению Фонда государственного имущества Украины. Вот как раз именно подготовленные ФГИ условия приватизации ОПЗ и вызывают серьезнейшие опасения. Причем, как у экономических экспертов, так у и потенциальных участников спорного конкурса. В частности, вызывает вопросы стартовая цена объявленного конкурса на продажу ОПЗ: в 2009 году она меньше, чем была в 2008 году - 520 млн. долларов и 595 млн. долларов, соответственно. С чем это связано? Как это обосновано? ФГИ не дает ответа на данный вопрос.

Кроме того, при объявлении приватизационного конкурса по ОПЗ не была проведена процедура изучения спроса на это предприятия (в течение 30 дней, так утверждается в нормативных документах), как того требует Программа приватизации. Спешат? Возможно. Но, спешка – не лучший помощник.

Дальнейшее изучение предложенных ФГИ условий приватизации ОПЗ наводит на еще более печальные выводы. Так, в условиях приватизационного конкурса фактически содержится пункт, не предъявляющий квалификационных требований к потенциальным инвесторам. Выходит, что ими могут буквально быть все, кто захочет. То есть, это может быть любой посредник, который купит 99,567% госпакета акций ОАО «Одесский припортовый завод», а потом просто перепродаст его третьему лицу. То есть условиями приватизации ОПЗ не определены четкие механизмы, которые дают обязательства сохранить профиль деятельности важнейшего для экономики Украины предприятия! Удивительно? Нет, скорее – возмутительно!

Кроме того, условия приватизации ОПЗ содержат пункт, который позволяет создать совместное предприятие, который как раз в большинстве случаев очень приятен для тех же посредников (читай – спекулянтов).

Еще одно крайне странное условие приватизации ОПЗ состоит в том, что предполагается продажа завода отдельно от аммиакопровода. Но ведь, очевидно, что преимуществом Одесского припортового завода является именно его расположение в непосредственной близости к Южному порту с химическим морским терминалом и в хвосте трубопровода «Тольятти-Одесса». Таким образом, приватизация ОПЗ вместе с аммиакопроводом позволила бы выручить в госбюджет несопоставимо большую сумму.

Есть еще один важный аспект. Условиями приватизации ОПЗ определено, что участие в конкурсе могут принимать юридические лица, имеющие опыт безубыточной работы на протяжении не менее трех лет. Но, есть ли у этих фирм достаточно долгий опыт работы по линии экологической безопасности, в расчет просто не принималось. Выходит, что разработчиков условий приватизации ОПЗ здоровье людей интересует в последнюю очередь.

Примечательно то, что не только президент Украины выступает против приватизации ОПЗ в запланированном варианте. Ющенко заявил, что решение о приватизации государственного пакета акций ОПЗ - предприятия, которое имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства, при отсутствии государственной программы приватизации, адекватной современному уровню развития общественных отношений, не отвечает интересам национальной безопасности в сфере приватизации и делает невозможным обеспечение в полном объеме экономической безопасности Украины. Но ведь и некоторые потенциальные участники конкурса отказались от участия в нем, выдвинув серьезные аргументы против разработанных ФГИ условий приватизационного конкурса. Так, принимать участие в конкурсе по приобретению завода отказались крупные российские компании «Еврохим» и «Акрон».

Решение об отказе принимать участие в конкурсе руководитель «Еврохима» господин Стрежнев объяснил тем, что «выполнение условий конкурса не может быть гарантировано потенциальным инвестором, что может негативно сказаться на репутации любого потенциального приобретателя акций завода». В частности, он считает сложно реализуемым дополнительное требование конкурса по обеспечению ОПЗ природным газом по ценам, которые корреспондируют с ценами на продукцию этого предприятия на мировом рынке. Руководитель «Еврохима» также вполне резонно полагает, что ряд условий конкурса ограничивают возможности инвестора по оптимизации деятельности предприятия, снижению издержек и обеспечению рентабельной деятельности. В разработанных ФГИ Украины условиях приватизации ОПЗ к тому же обозначены суммы, которые новый владелец обязан потратить на модернизацию предприятия в течение пяти лет, однако их величина явно далека от реальности, особенно - учитывая нынешний экономический кризис.

Сейчас у правительства катастрофически не хватает средств на бюджетные выплаты, аналитики говорят о дырах в госбюджете, которые с каждым месяцем увеличивается. Одним из возможных выходов из создавшегося положения могла бы стать реализация за приличную сумму госпакета Одесского припортового завода. Однако, сегодняшняя экономическая ситуация, не способствующая высокому платежеспособному спросу, крайне непродуманные условия приватизации ОПЗ говорят о том, что приватизация Одесского припортового завода преждевременна, не подготовлена, да и просто вредна для государства.

Однозначно не повышает шансы на удачное проведение приватизации Одесского припортового и обращение президента Украины Виктора Ющенко в Конституционный суд, которым он просит признать объявленную приватизацию ОПЗ не отвечающей интересам национальной безопасности в сфере приватизации. Вряд ли конкурс может быть удачным в условиях существования приведенного в начале статьи Указа Президента и запрещающих проведение приватизации судебных решений – ведь ни один инвестор ни рискнет принять в нем участие и все закончится грандиозным провалом правительственных намерений.

При таких «входящих» нет альтернативы переносу приватизационного конкурса на 2010 год. Во-первых, есть основания ожидать наступления долгожданной политической стабильности после президентских выборов. Во-вторых, будут урегулированы юридические аспекты, Ну и наконец, у ФГИ будет время подготовить реалистичные, отвечающие требованиям времени, учитывающими экономическую ситуацию в стране и в мире условия приватизации Одесского припортового завода. И если для этого понадобится смена руководства фонда – на этот шаг стоит решиться. Потому как продавать «жемчужину» отечественной промышленности нужно без спешки, но с умом!

Александр Старинец