Светлане Лободе в финале достался номер "21"

Определен порядок выступления 25 участников финала "Евровидения-2009", который пройдет в Москве в спорткомплексе "Олимпийский" вечером 16 мая.

(номер, страна, участник, песня)

1. Литва. Саша Сон. «Love»

2. Израиль. Ноа и Мира Авад. «There Must Be Another Way»

3. Франция. Патрисия Каас. «Et s`il fallait le faire»

4. Швеция. Малена Эрнман. «La Voix»

5. Хорватия. Игор Цукров. «Lijepa Tena»

6. Португалия. Flor-de-Lis. «Todas as ruas do amor»

7. Исландия. Йоганна Гудрун Йонсдоттир. «Is It True?»

8. Греция. Сакис Рувас. «This Is Our Night»

9. Армения. Инга и Ануш Аршакян. «Nor Par»

10. Россия. Анастасия Приходько. «Мамо»

11. Азербайджан. Айсель Теймурзаде и Араш. «Always»

12. Босния и Герцеговина. Regina. «Бистра вода»

13. Молдавия. Нелли Чобану. «Hora Din Moldova»

14. Мальта. Кьяра. «What If We»

15. Эстония. Urban Symphony. «Rändajad»

16. Дания. Brinck. «Believe Again»

17. Германия. Алекс Кристенсен и Оскар Лоя. «Miss Kiss Kiss Bang»

18. Турция. Хадисе. «Düm Tek Tek»

19. Албания. Кейси Тола. «Carry me in your dreams»

20. Норвегия. Александр Рыбак. «Fairytale»

21. Украина. Светлана Лобода. «Be My Valentine! (Anti-crisis Girl)»

22. Румыния. Елена Георге. «The Balkan Girls»

23. Великобритания. Джейд Ивен. «My Time»

24. Финляндия. Waldo`s People. «Lose Control»

25. Испания. Сорайя. «La noche es para mí».

Напомним, что вечером 14 мая состоялся второй полуфинал, в котором определились последние 10 участников финала Международного песенного конкурса "Евровидение-2009": Хорватия, Норвегия, Дания, Азербайджан, Греция, Литва, Молдова, Албания, УКРАИНА, Эстония.