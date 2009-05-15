Светлана Лобода – в финале Евровидения

Завершился второй полуфинал Евровидения 2009, в котором исполнили свои песни 19 участников, включая Светлану Лободу, представляющую Украину.

Решением телезрителей и профессионального жюри в финал прошли:

Хорватия

Норвегия

Дания

Азербайджан

Греция

Литва

Молдова

Албания

УКРАИНА

Эстония

Не прошли Ирландия, Латвия, Сербия, Польша, Кипр, Словакия, Словения, Венгрия, Нидерланды

Напомним, что 12 мая финалистами Евровидения-2009 стали Швеция, Армения, Турция, Израиль, Исландия, Румыния, Финляндия, Португалия, Мальта, Босния и Герцеговина

По правилам Международного песенного конкурса Евровидение-2009, в финал проходят по 10 участников полуфиналов (9 по итогам телевизионного голосования и один - решением професионального жюри), победитель прошлого года (это была Россия) и четверо учредителей конкурса: Англия, Германия, Франция, Испания.

Финальные выступления 25 участников и телевизионное голосование зрителей из 45 стран Европы – 16 мая.