Путин не признает другой России, чем он сам

Россия давно демонстрирует дикое отношение к институтам демократии и гражданского общества. Оно всячески прививается властью как естественное для российского общества. Мол, тоталитаризм, низкий уровень жизни – для России хорошо, демократия, рост благосостояния – плохо. На компрометацию демократии как цивилизационного явления работают органы власти, спецслужбы, контролируемые СМИ, специально созданные негосударственные структуры. Дошло до того, что любые намеки на демократию воспринимаются российской властью как враждебные.

Все это косвенно свидетельствует о подготовке общественного мнения к возможности третьего срока президентства Путина, а также о его страхе быть разоблаченным, раскритикованным, что опять же грозит потерей власти и ведущих позиций в распределении капиталов.

Упадок политической активности в молодой постсоветской республике привел к тому, что Путин уже не различает понятий «власть» и «Россия», не видит грани между интересами собственными и российскими. “Россия – это я”, – считает российский правитель в ХХІ веке.

Именно этим можно объяснить его циничное высказывание об убийстве журналистки Анны Политковской. Вдумаемся: “Политковская была острым критиком действующей власти в России... – сказал он, с чем, наверное, нельзя не согласиться.” И дальше: “Убийство Политковской наносит Россию больший ущерб, чем сами ее публикации”.

Отсюда следует:

Во-первых, Путин считает саму критику власти злом, ущербом, то, с чем нужно бороться.

Во-вторых, он ставит на чаши весов, по его убеждению, вещи одного порядка – критические в отношении власти публикации и убийство их автора.

И наконец, в-третьих, российский президент отождествляет действующую власть, то есть себя, с Россией (журналистка вредила власти, но ее убийство нанесло России еще большего вреда).

Путин, видимо, и не догадывается, что оппозиционная журналистка и ее публикации – это тоже Россия, не менее российская, чем он сам. И что его политика подавления демократии наносит Россию действительно непоправимый ущерб...

Собственно, выводы каждый сделает сам. Не хочу их навязывать. Скажу только: мне горько, что в такой большой стране так много зависит от одного лица, его прихотей, предпочтений, мировоззрения, уровня интеллекта и отношения к обществу. И так мало зависит от самого общества.

Оксана Охримчук, Киев–Москва