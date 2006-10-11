ФБР требуются люди со знанием украинского языка

Как сообщает газета «Вашингтон Пост», спустя пять лет после того, как арабские террористы напали на США, только 33 агента ФБР знают арабский, причем в ограниченном объеме. Более того, отмечает издание, никто из этих агентов не работает в отделе ФБР, который координирует расследования, связанные с международным терроризмом.

Даже с учетом тех сотрудников службы, которые знают лишь несколько слов на арабском и которые не пройдут обычный тест на профпригодность, только один процент из 12 тысяч агентов имеют хоть какое-то понятие об этом языке, пишет газета.

Как сообщили в ФБР, бюро действительно нуждается в сотрудниках, которые знают языки Ближнего Востока, в том числе арабский, фарси и урду. Однако, помимо таких специалистов, ФБР набирает лингвистов еще по 37 языкам, в том числе русскому, украинскому, латвийскому и литовскому, армянскому, чеченскому, казахскому, таджикскому, узбекскому и туркменскому.

«Вашингтон Пост» со ссылкой на главу языкового отдела ФБР Маргарет Гулотта отмечает, что число переводчиков с арабского в бюро возросло с 70 в сентябре 2001 года до 269 по состоянию на лето 2006 года. Однако Гулотта подчеркнула, что это число необходимо увеличить.

Обком со ссылкой на РИА "Новости"