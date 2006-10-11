ФБР требуются люди со знанием украинского языка
Бюро набирает лингвистов
Как сообщает газета «Вашингтон Пост», спустя пять лет после того, как арабские террористы напали на США, только 33 агента ФБР знают арабский, причем в ограниченном объеме. Более того, отмечает издание, никто из этих агентов не работает в отделе ФБР, который координирует расследования, связанные с международным терроризмом.
Даже с учетом тех сотрудников службы, которые знают лишь несколько слов на арабском и которые не пройдут обычный тест на профпригодность, только один процент из 12 тысяч агентов имеют хоть какое-то понятие об этом языке, пишет газета.
Как сообщили в ФБР, бюро действительно нуждается в сотрудниках, которые знают языки Ближнего Востока, в том числе арабский, фарси и урду. Однако, помимо таких специалистов, ФБР набирает лингвистов еще по 37 языкам, в том числе русскому, украинскому, латвийскому и литовскому, армянскому, чеченскому, казахскому, таджикскому, узбекскому и туркменскому.
«Вашингтон Пост» со ссылкой на главу языкового отдела ФБР Маргарет Гулотта отмечает, что число переводчиков с арабского в бюро возросло с 70 в сентябре 2001 года до 269 по состоянию на лето 2006 года. Однако Гулотта подчеркнула, что это число необходимо увеличить.
Обком со ссылкой на РИА "Новости"